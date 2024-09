Beauty & Fashion Anitta: Veröffentlichung ihrer evoluSHEIN x Anitta-Modekollektion

Anitta in Rio De Janeiro Jan 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 16:00 Uhr

Anitta verkündete, dass sie möchte, dass die Menschen mit ihrer neuen Modekollektion etwas über die Umwelt „lernen“ können.

Der 31-jährige in Brasilien geborene Popstar hat ihre neue 75-teilige evoluSHEIN x Anitta-Kollektion herausgebracht und verriet, dass ihr das ganze Projekt „sehr wichtig“ sei, da sie anderen mit ihren Designs etwas über Nachhaltigkeit beibringen will.

Die Künstlerin erklärte in einem Gespräch in der amerikanischen TV-Sendung ‚Extra‘: „Diese Kollektion ist mir sehr wichtig, da sie unterschiedliche Stoffe und die Idee der Nachhaltigkeit und die Verwendung von Stoffen zeigt, die nicht so aggressiv für die Umwelt sind … Das ist ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, weil Brasilien eine so große Natur hat. Ich mag die Idee, unterschiedliche Menschen und ihre Kulturen zu repräsentieren. Ich denke, das bringt auch Informationen, die Leute können durch die Art und Weise, wie man sich kleidet, etwas lernen.“ Die ‚Envolver‘-Künstlerin versucht zudem, ihre Leidenschaft für Inklusivität in ihre Shows und Musikvideos einfließen zu lassen: „Ich bringe meine Tänzer und alle möglichen Körpertypen in meine Musikvideos und mit auf die Bühne. Ich bringe gerne alle möglichen Schönheiten mit, die wir bewundern sollten und die ich gerne bewundere, und ich denke, dass Shein viel davon hat.”