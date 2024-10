"Wir lassen uns" Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer: Ihr Beziehungsgeheimnis

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sind seit 1999 ein Paar. (ili/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 14:16 Uhr

Sie sind seit 25 Jahren in Liebe vereint und doch sagt das Schauspielerehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer von sich: "Manchmal leben wir auf zwei völlig unterschiedlichen Planeten." Das ist ihr Beziehungsgeheimnis.

Das Schauspielerehepaar Ann-Kathrin Kramer (58) und Harald Krassnitzer (64) ist vom Wesen und den Bedürfnissen her durchaus recht verschieden und dennoch hält diese große Liebe schon so lange. Dass die beiden ihre Verschiedenheit als Ergänzung betrachten, haben sie am Rande eines Interviews mit dem Magazin "Bunte" zu ihrem neuen gemeinsamen Film "Aus dem Leben" und einem gemeinsamen Poesie-Projekt verraten.

Harald Krassnitzer schwärmt von "strahlender" Ann-Katrin Kramer

Auf die Frage, ob sie einander immer verstehen würden, sagt Krassnitzer: "Ich würde eher sagen, wir haben verstanden, dass wir uns auch lassen müssen." Dann zieht der Österreicher einen deutlichen Vergleich: "Manchmal leben wir auf zwei Planeten." Doch Krassnitzer gibt auch zu: "Aber ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich versuchen würde, Anns Planeten kaputtzumachen oder aus der Bahn zu werfen. Wenn ich sehe, welche Freude sie dort hat, wie sie strahlt und wie schön das ist. So bunt und fröhlich." Das klingt weise, tolerant und liebevoll.

Ihren Planeten konkretisiert die Schauspielerin aus dem Bergischen Land mit den Worten: "Der, auf dem man ausgelassen tanzt, Spaß hat und sich lebendig fühlt. Völlig egal, ob es gesellschaftlich gerade passt oder nicht." Diesen Ausführungen seiner Liebsten hält Krassnitzer entgegen, dass er dafür zu viel "Bodenhaftung" habe. "Aber es ergänzt sich so schön, weil ich viel dabei lerne und das ein guter Nektar für die Liebe ist", schwärmt er weiter.

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sind seit 1999 ein Paar. Zehn Jahre später schlossen sie den Bund der Ehe. Sie brachte einen Sohn (geb. 1997) mit in diese Ehe, der aus der früheren Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Jan Josef Liefers (60) stammt.

Video News

Schauspielerehepaar als Ehepaar vor der Kamera

Das bereits genannte Drama "Aus dem Leben", in dem ein Ehepaar mit einem Schlaganfall konfrontiert wird, läuft am 9. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten. Der Film ist eines von mehreren Filmprojekten, die die beiden zuletzt gemeinsam umgesetzt haben. In diesem Jahr waren sie auch schon in "Familie Anders: Die rosarote Brille" als Ehepaar zu sehen, das sich paartherapeutische Hilfe holt.

Anlässlich dieses siebten gemeinsamen Filmprojekts erzählten Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer im April: Bei der gemeinsamen Arbeit gebe es aber "eine sehr klare und sehr strenge Disziplinierung": "Nichts von unserer Beziehung" werde eingebracht, erklärte Krassnitzer, der sich als Wiener "Tatort"-Kommissar Moritz Eisner (seit 1999) ein Fernsehdenkmal gesetzt hat. "Wir haben jeder ein eigenes Zimmer, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und lassen jede Form von Privatismen außen vor, weil wir das für sehr unprofessionell halten würden", fügte er hinzu.