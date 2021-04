Ann-Kathrin & Mario Götze: Der Sohnematz hat schon eine richtige Haarpracht

04.04.2021 21:45 Uhr

Die Zeit vergeht sooo schnell! Das müssen jetzt auch Ann-Kathrin und Mario Götze feststellen, wenn sie ihr Söhnchen Rome anschauen.

Und die Fans werden mindestens genau so erstaunt sein, schließlich ist es gefühlt noch gar nicht so lange her, als die Eltern noch niedliche Babyfotos posteten.

So sieht der Kleine jetzt aus!

Jetzt hat sich der noch nicht mal 1-jährige aber schon gewaltig verändert, wie ein aktuelles Instagram-Foto von Ann-Kathrin Götze zeigt. Darauf zu sehen: die stolze Mama und der kleine Kerl auf ihrem Arm – und zwar nicht nur mit einem zuckersüßen Lächeln, sondern auch ganz schön viel Haaren auf dem winzigen Köpfchen.

Dicke, dunkle Haare

Das dunkle Kinderhaar ist zuckersüß verwuschelt und passt perfekt zu dem adretten Look aus grauem Pulli und beiger Hose. Und dann auch noch dieses bezaubernde Grinsen. Die Fröhlichkeit des kleinen Rome weiß übrigens auch Ann-Kathrin zu schätzen, denn zu dem Schnappschuss schreibt die 31-Jährige: „Dich zum Lachen zu bringen ist meine Lieblingsbeschäftigung“.

„Mini-Mario“ schreiben die Follower

Die Follower der Fußballergattin lieben das Foto der beiden auf jeden Fall. Und die meisten meinen in dem niedlichen Kerlchen auch eher Papa Mario Götze zu erkennen. So schreiben viele User: „Little Mario“ oder „Mini Mario“.

Man könnte sagen: Rome hat das Beste von Beiden in sich vereint und ist einfach ein echter Sonnenschein!