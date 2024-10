Sie gewann 2023 mit Vincent Gross Anna-Carina Woitschack: Auf „Die Verräter“ folgte turbulentes Jahr

Die zweite Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" startet am 10. Oktober auf RTL und RTL+. Im Vorjahr konnte sich Anna-Carina Woitschack zusammen mit Vincent Gross den Sieg sichern. (ae/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 15:46 Uhr

Die Schlagerkollegen Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack haben 2023 die erste Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" gewonnen. Besonders für die Blondine folgten danach ereignisreiche Monate - neues Album, "Playboy"-Cover und Scheidungsdrama inklusive.

Sängerin Anna-Carina Woitschack (31) hatte in der ersten Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" von Anfang an die schwierige Aufgabe der Verräterin, die ihre Mitkandidaten nach und nach "ermordet", also aus der Show eliminiert. Als einzige der drei ursprünglichen Verräter schaffte sie es, dass ihr bis zum Finale niemand auf die Schliche kam. So konnte sie zusammen mit ihrem Schlagerkollegen Vincent Gross (28), der im Laufe der Sendung vom "Loyalen" zum "Verräter" werden musste, den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen.

Seitdem ist sie quasi dauerbeschäftigt – und hat weiterhin viel vor. Durch die Sendung konnte sich die einstige Puppenspielerin nach der Trennung von Musiker und Moderator Stefan Mross (48) Ende 2022 auch ein Stück weit emanzipieren.

Video News

Neustart nach der Trennung

"Der Neubeginn war nicht leicht, aber es hat sich richtig angefühlt, und der Mut hat sich letztlich endlich ausgezahlt", blickte Woitschack vor Kurzem in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news zurück. Dabei haben ihr wohl auch "Die Verräter" geholfen: "Viele Menschen haben mich durch die Show noch einmal neu entdeckt und mir viel positives Feedback gegeben. Es war eine tolle Erfahrung und hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, neue Herausforderungen anzunehmen."

Diesen stellte sie sich auch nach der RTL-Show. So hat sie etwa im vergangenen Jahr zahlreiche Auftritte absolviert und am 16. August ihr neues Album "Meine Zeit" herausgebracht. Und sie zierte die September-Ausgabe des "Playboy". Warum "gerade genau die richtige Zeit" für die freizügigen Fotos war, erklärte Anna-Carina Woitschack im dazugehörigen Interview. Sie habe für sich beschlossen, neue Wege zu beschreiten und "all das zu machen, worauf ich Lust habe". Damit folge sie ihrem Motto: "Niemals ein Fehler, immer eine Lektion. Für mich ist alles richtig, was mich erfüllt und bei dem ich zu 100 Prozent dahinterstehen kann".

Ihr Noch-Ehemann Stefan Mross konnte sich daraufhin auf Nachfrage des Senders RTL einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Jeder sollte das machen, was ihm gefällt, in Würde und Freiheit. Ich persönlich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber dann bitte angezogen." Das Paar, das früher oft zusammen auf der Bühne stand und live in der TV-Sendung "Schlagerlovestory.2020" geheiratet hatte, gab seine Trennung im November 2022 bekannt.

Tanzt sie bald bei "Let's Dance"?

Von privaten Querelen lässt sich die 31-Jährige aber nicht aufhalten. Sie plant für den 10. November ihr erstes Solokonzert in ihrer Heimatstadt Dessau und könnte sich auch weitere TV-Projekte vorstellen. Wie sie gegenüber spot on news verriet, wäre sie gerne bei "Let's Dance" oder "The Masked Singer" dabei.

Jetzt drückt sie aber erstmal den 16 Promis die Daumen, die an der zweiten Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" teilnehmen. Diese startet am Donnerstag, 10. Oktober, auf RTL mit einem Halloween-Special (ab 20:15 Uhr). Während im Fernsehen die erste Folge läuft, gibt es auf RTL+ auch schon die zweite Folge zu sehen. "Mein Rat an die neuen Kandidaten wäre: Bleibt authentisch, hört auf euer Bauchgefühl und habt Spaß dabei. Es ist eine einmalige Erfahrung, die euch viel über euch selbst lehren kann." Sie habe in der Show gelernt, "dass man sich selbst und seinen Instinkten vertrauen sollte".

Die Premierenstaffel 2023 erhielt Ende September den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Woitschack kommentierte in ihrer Instagramstory: "Was für eine Ehre, dass ich bei diesem großartigen Format direkt in der ersten Staffel dabei sein durfte."