Nach 14 Tagen im Dschungelcamp Anna-Carina Woitschack: Partner Daniel ist stolz auf sie

Daniel Böhm und Anna-Carina Woitschack sind seit rund zwei Jahren ein Paar. (dam/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 16:19 Uhr

Kurz nach dem Dschungelcamp-Finale widmet Daniel Böhm seiner Freundin Anna-Carina Woitschack liebevolle Zeilen. "Du hast bewiesen, wie stark du wirklich bist", schwärmt er auf Instagram über die Schlagersängerin. Die 32-Jährige belegte in der RTL-Show den siebten Platz.

Anna-Carina Woitschacks (32) Freund Daniel Böhm (30) zeigt sich voller Bewunderung für die Schlagersängerin. Während sie sich 14 Tage lang dem Dschungelcamp-Abenteuer stellte, verfolgte er das Geschehen aus dem Hotel. Auf Instagram teilt der 30-Jährige nun liebevolle Worte für seine Partnerin. "Ich bin unglaublich stolz auf sie, denn ich weiß genau, was für eine tolle und starke Frau sie ist", schreibt Böhm zu einer Bilderreihe, die ihn und Woitschack am Strand zeigt.

Dass sich die 32-Jährige in den Dschungelprüfungen ihren Ängsten stellen musste, habe auch ihn sehr berührt: "Während der Dschungelprüfungen habe ich oft die Angst in ihren Augen gesehen, und in diesen Momenten habe ich selbst mit den Tränen gekämpft." Dennoch sei Woitschack "immer ruhig und sich selbst treugeblieben". "Du hast bewiesen, wie stark du wirklich bist, und ich bewundere dich dafür", schwärmt Böhm. Nur Woitschack, die es auf den siebten Platz geschafft hat, und ihre elf Mitcamper und -camperinnen würden wissen, "wie krass die Zeit im Dschungel tatsächlich war".

Er ist Stefan Mross' Nachfolger

Ihre Beziehung zu dem 30-Jährigen machte Woitschack im Januar 2023 mit einem Foto auf Instagram offiziell. Zuvor war sie mit dem Schlagersänger Stefan Mross (49) zusammen: Seit 2016 gingen die Musiker gemeinsam durchs Leben – sowohl privat als auch beruflich auf der Bühne. Der Heiratsantrag folgte drei Jahre später in Florian Silbereisens (43) Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", ein halbes Jahr später wurde geheiratet – ebenfalls im Fernsehen. Im November 2022 verkündeten Mross und Woitschack überraschend ihre Trennung, die Scheidung ist bis heute aber noch nicht final vollzogen. Mross selbst ist inzwischen mit der einstigen Freundin seiner Ex, Eva Luginger (37), liiert.