100-jähriges Jubiläum Anna Ermakova & Cathy Hummels: In Traumkleidern zum SemperOpernball

SpotOn News | 08.02.2025, 12:54 Uhr

Zahlreiche Stars haben am vergangenen Freitag das 100-jährige Jubiläum des SemperOpernballs gefeiert. Anna Ermakova und Cathy Hummels kamen zu dem Event in Dresden in glamourösen Ballroben.

Cathy Hummels (37) und Anna Ermakova (24) machten dem SemperOpernball alle Ehre und erschienen zu dem glamourösen Event in der Semperoper in Dresden in ausladenden Ballkleidern.

Cathy Hummels, die an dem Abend gleich zwei Roben präsentierte, trug unter anderem ein Kleid von Sima Couture Munich, das extra nach ihren Wünschen angefertigt wurde. Die rosafarbene Robe wurde mit ausladender Schleppe, Glitzer-Applikationen und passenden Armstulpen zum Hingucker. Ihre lockigen Haare trug sie leicht hochgesteckt und das Make-up passte sie mit einem Lippenstift in einem zarten Rosé-Ton dem Look an. "Mein allererstes Mal auf dem SemperOpernball und ich darf sogar das Ballgeflüster ab 22 Uhr gemeinsam mit Marco Schreyl moderieren", freute sich Cathy Hummels über ihren Auftritt und ihren "Princess Moment" in einem Instagram-Post. In einem weiteren Beitrag teilt sie dann noch ihren "Cinderella Moment" auf dem Ball inklusive verlorenem Schuh.

Weitere Stargäste auf und neben der Bühne

Anna Ermakova, die ihre Mutter Angela Ermakova (geb. 1968) mit zum Ball brachte, erschien in einem weißen Spitzenkleid mit Tüllrock, den das Model auf dem roten Teppich zur Geltung brachte. Zu der ärmellosen Robe trug sie eine Hochsteckfrisur, die sie mit einem Diadem krönte und damit den Prinzessinnen-Look komplettierte. Olympia-Siegerin Katarina Witt (59), Reality-TV-Star Micaela Schäfer (41) oder Sänger Heino (86) waren ebenfalls unter den Gästen. Die Schauspieler Tom Wlaschiha (51) und Stephanie Stumpf (40) führten erneut durch den Abend. Max Giesinger sorgte nach einem Auftritt 2018 auch dieses Mal wieder für einen musikalischen Beitrag, ebenso wie Star-Trompeter Till Brönner (53).

Um herausragende künstlerische Leistungen zu würdigen, wurden auch wieder die CHOROS Awards verliehen. Auszeichnungen erhielten unter anderem der Dresdner Musikproduzent und DJ Tino Piontek (44), bekannt als Purple Disco Machine, und Schauspielerin Martina Gedeck (63). Während 2.000 Gäste im Ballsaal feierten, tanzten draußen über 10.000 Ballfans unter freiem Himmel.

2024 feierte der SemperOpernball nach der Pandemie seine Rückkehr in die Ballsaison. Der große Tanzball in Dresden feierte 2025 das 100-jährige Jubiläum, der allererste Opernball in der Semperoper fand im Februar 1925 statt. Die nächste Ausgabe ist für den 6. Februar 2026 angkündigt, Tickets sind bereits erhältlich.