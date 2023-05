Woche für Woche begeistert sie bei "Let's Dance" Anna Ermakova: Das sind ihre Zukunftspläne!

Angela Ermakova and daughter Anna Ermakova Becker - AUG 19 - GETTY - Remus Lifestyle Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2023, 08:00 Uhr

Was hat die 'Let's Dance'-Favoritin nach dem Ende der Tanzshow vor?

Anna Ermakova verrät, welche Pläne sie nach „Let’s Dance“ hat.

Jede Woche begeistert sie bei „Let’s Dance“

Woche für Woche begeistert die 23-Jährige bei der RTL-Show mit ihrem Tanztalent. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin fährt die Britin regelmäßig die Gesamtpunktzahl ein und galt schon von Anfang an als Favoritin auf den Titel „Dancing Star“. Viele Zuschauer sind der Meinung, dass Anna selbst schon wie ein Profi tanzt. Was hat das Model also nach der TV-Sendung vor?

„Ich denke, im Moment mag ich lieber in Richtung Showbusiness gehen. Ich liebe es zu performen, Leute damit glücklich zu machen“, plaudert Anna im Gespräch mit RTL aus. Die Tochter von Boris Becker hat zwar ein abgeschlossenen Kunstgeschichte-Studium in der Tasche, will sich aber wohl noch nicht so schnell von der (Tanz-)Bühne verabschieden.

Vorerst konzentriert sie sich zu hundert Prozent auf „Let’s Dance“

Tatsächlich habe sie schon jede Menge Anfragen erhalten. Derzeit konzentriert sich die rothaarige Schönheit allerdings zu hundert Prozent auf „Let’s Dance“. Wegen der kräftezehrenden Proben hat sie auch kaum Zeit für etwas anderes. „Mein Kopf ist am Ende des Tages so kaputt“, gesteht sie.

Ihr prominenter Vater hat sich inzwischen ebenfalls zu Annas grandioser Performance geäußert. „Ich könnte nicht stolzer sein. Meine Tochter schafft es in die Final-Show“, jubelte Boris Becker in seiner Instagram-Story.