Stars Anna Faris: Ihr Sohn hat sie ‚aus Komfortzone‘ herausgeholt

Anna Faris - press conference 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von ihrem Sohn, dank dem sie abenteuerlustiger geworden ist.

Anna Faris verrät, dass ihr Sohn sie „aus ihrer Komfortzone“ herausgeholt hat.

Die US-Schauspielerin hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt den zwölfjährigen Jack und erzählte nun, dass ihr Sohn sie dazu gebracht hat, abenteuerlustiger zu werden.

„Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich mittlerweile auf jede Achterbahn oder Wasserrutsche gehe. Ich bin so oft aus meiner Komfortzone herausgetreten – einfach aus Liebe zu meinem Sohn. Darauf bin ich wirklich stolz“, berichtete sie im Gespräch mit ‚Us Weekly‘. „Und ich liebe es, dass er sich auf mich verlassen kann, und ich weiß, dass er das auch sieht.“

Anna und ihr Ehemann Michael Barrett verloren Anfang des Jahres ihr Zuhause bei den Waldbränden in Los Angeles. Die 48-Jährige – die ein Haus im Wert von fünf Millionen Dollar in Pacific Palisades besaß – räumte ein, dass sie noch immer emotional auf die Tragödie reagiere.

„Es ist immer noch surreal. Wir werden wieder aufbauen. Es wird ein Prozess sein… Ich denke, in einem Jahr wird es sicher nicht mehr ständig präsent sein, [aber] natürlich wird es uns weiterhin beschäftigen“, offenbarte sie. Der Star fügte hinzu: „Ich habe diese kurzen Stiche – sie sind nicht schlimm – aber etwa jede Stunde erinnere ich mich an etwas. Ich weine nicht, aber es fühlt sich an wie ein innerliches Zusammenzucken.“

Anna erinnert sich noch genau an den Moment der Evakuierung. Die ‚Lost in Translation‘-Darstellerin schilderte: „Als ich mit Jack das Haus verließ, bin ich an meinen Lieblingsstiefeln vorbeigelaufen, an dem Gemälde meines Großvaters, an einem großen Stapel Fotos, den ich gerade sortiert hatte – und ich dachte: Vielleicht sollte ich das mitnehmen, aber wahrscheinlich passiert ja sowieso nichts.“