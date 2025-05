Stars Anna Heiser gibt preis, wie sie ihre Liebe gerettet hat

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 14:00 Uhr

Anna Heiser muss zugeben, dass es kein allgemein gültiges Rezept für die Ehe gibt.

Die 34-jährige Influencerin und ihr Ehemann Gerald Heiser befinden sich seit längerer Zeit in einer Ehekrise. Ursprünglich hatte sich das Paar bei der RTL-Kuppelshow ‚Bauer sucht Frau‘ kennen und lieben gelernt. Anna zog zu Gerald auf seine Farm in Namibia, gemeinsam bekamen sie zwei Kinder. Doch einige Jahre später stürzte der Stress der Ranch und die große Entfernung zu Annas Angehörigen die kleine Familie in ein Stimmungstief. Mithilfe einer Paartherapie scheinen die zwei TV-Stars das Schlimmste aktuell bereits überwunden zu haben, doch die Arbeit an ihrer Beziehung muss weitergehen.

„So sehr ich mir wünschen würde, euch jetzt eine Zauberformel zu geben, wie man wieder zueinanderfindet – ich kann’s nicht. Weil es keine gibt“, richtete Anna vor kurzem auf Instagram das Wort an ihre Fans. Über die Reise, die sie mit Gerald in den vergangenen Monaten zurückgelegt hat, berichtet sie: „Der Weg zurück zur Liebe, zurück zur Leichtigkeit war alles andere als leicht. Es war unbequem, laut, manchmal still. Verwirrend. Verletzend. Und dann wieder hoffnungsvoll.“ Geduld scheint laut der zweifachen Mutter die wichtigste Zutat zur Rettung ihrer Liebe gewesen zu sein. „Wir haben uns verloren – nicht auf einmal, sondern Stück für Stück. Und genauso mussten wir uns auch wiederfinden“, erklärt sie.