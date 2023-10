Stars Anna Heiser: Ihr Baby ist in der Trotzphase

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 08:00 Uhr

Die Zweifach-Mama ist überfordert: Ihre kleine Tochter lässt sich manchmal einfach nicht mehr beruhigen.

Anna Heiser verzweifelt an den Wutanfällen ihrer kleinen Tochter.

Erst im November 2022 wurden die ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidatin und ihr Mann Gerald Heiser zum zweiten Mal Eltern. Töchterchen Alina ist die kleine Schwester von Sohn Leon (2), der 2021 geboren wurde. In der Trotzphase steckt aber derzeit nicht Annas Kleinkind, sondern ihr nicht einmal ein Jahr altes Baby. Auf Instagram klagt die Namibia-Auswanderin den Fans ihr Leid.

„Wenn sie etwas nicht bekommt, schmeißt sie sich auf den Boden und weint, als ob jemand ihr etwas Böses antun würde“, berichtet die Zweifach-Mama mit sichtlich müdem Gesicht. „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass sowas jetzt schon beginnt.“ In diesen Momenten lassen sich Alina kaum mehr beruhigen. „Manchmal erkenne ich meine Tochter nicht wieder“, räumt Anna ein. „Es ist ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen.“

In einer weiteren Story zeigt die Influencerin, dass sie ihrer kleinen Prinzessin eine neue Puppe gekauft hat. Ohne ihren Teddybär könne Alina nämlich nicht einschlafen. „Ich hab den gestern Abend gewaschen und es gab deswegen Theater in der Nacht, weil sie ohne ihn nicht schlafen kann. Die Puppe ist aber aus dem gleichen Stoff, deswegen hoffe ich, dass sie [sie] auch lieben lernt“, so die TV-Bekanntheit.