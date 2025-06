Stars Anna Heiser: Sie sah ihre Zukunft mit Gerald voraus

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 18:00 Uhr

Anna Heiser scheint geahnt zu haben, dass sie bei ‚Bauer sucht Frau‘ die Liebe ihres Lebens finden würde.

Die gebürtige Polin lernte Gerald Heiser 2017 in der 13. Staffel von ‚Bauer sucht Frau‘. Es folgten eine Traumbeziehung, eine romantische Hochzeit und die Geburt zweier Kinder. Und genau so hatte Anna es auch vorgehabt, wie sie jetzt mit einem Brief bewies, den sie dem Landwirt schon vor dem ersten Treffen schrieb.

Auf Instagram postete Anna Heiser einen süßen Rückblick. Sie teilte einen Brief, den die ihrem Gerald noch vor der Show schrieb. Bereits damals fand sie hoffnungsvolle Worte für ihre Zukunft: „Ich hoffe, wir werden die Chance bekommen, uns persönlich kennenzulernen, uns idealerweise ineinander zu verlieben und bis ans Ende unseres Lebens zusammen glücklich zu sein. Das klingt nach einem guten Plan, oder?“

Das klingt sogar nach einem sehr guten Plan, und bisher sind Anna und Gerald auch auf dem besten Weg dahin – trotz Finanz- und Ehekrise, die sie in den letzten Jahren durchmachen mussten. Immer wieder spricht Anna offen im Netz über die Probleme, die sie und der Landwirt aus Namibia haben. Unter anderem der Verkauf ihrer Farm und der Umzug nach Polen spielen dabei eine große Rolle. Irgendwo auf diesem Weg habe sich das Paar aber auseinandergelebt, wie sie auf Instagram gestand: „Wir haben uns verloren – nicht auf einmal, sondern Stück für Stück.“ Gemeinsam entschieden sie sich aber, an ihrer Liebe zu arbeiten und sind jetzt wieder glücklich: „Genauso mussten wir uns auch wiederfinden. Nicht romantisch perfekt, sondern ehrlich, bröckelig, mit vielen ‚Und jetzt?‘ Aber auch mit dem Willen, nicht aufzugeben.“