Finale am 30. August „Die Bachelorette“ als Karriereschub? Diese Kandidaten machten es vor Das diesjährige Finale von „Die Bachelorette“ wird am 30. August bei RTL gezeigt. In den vergangenen Staffeln haben einige Kandidaten nach der Datingshow die Gunst der Stunde genutzt und ihre Karriere in der Öffentlichkeit vorangetrieben.