Anna Kendrick im Weltraum-Thriller „Stowaway“: Einer zuviel an Bord

21.05.2021 22:00 Uhr

Ein blinder Passagier bringt die Crew eines Raumschiffs auf Marsmission in Lebensgefahr. In den unendlichen Weiten des Alls beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Joe Penna inszenierte den packenden, international starbesetzten Science Fiction Thriller über eine Mars-Mission im Stil von “Moon”, “Gravity” oder “Passengers” nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Ryan Morrison schrieb. Es ist ihre zweite Zusammenarbeit nach “Arctic”, der 2018 im offiziellen Programm des Festivals de Cannes gezeigt wurde.

Der atemlose psychologische Spielfilm zieht seine Spannung aus dem moralischen und emotionalen Konflikt der Figuren, dem spannenden Plot und spektakulären Weltraumsequenzen. Zwischen der klaustrophobischen Enge des Raumschiffs und der unendlichen Weite des Alls entfaltet sich eine Bandbreite universeller Themen von brisanter Fallhöhe.

Im Mittelpunkt steht die weibliche Starbesetzung um Academy Award Nominees Anna Kendrick (“Nur ein kleiner Gefallen”) und Toni Collette (“Knives Out”), an ihrer Seite spielen Daniel Dae Kim (“Hawaii Five – 0”) und Shamier Anderson (“Bruised”).

Übrigens: Gedreht wurde die internationale Koproduktion in Deutschland – in den Bavaria Studios München und in Köln.

Darum geht’s in „Stowaway“

Drei Astronauten starten zur 42. Mission auf den Mars, in zwei Jahren sollen sie zurück sein. Zur Crew von Captain Marina Barnett (Toni Collette) gehören die Medizinerin Zoe (Anna Kendrick) und der Biologe David (Daniel Dae Kim). Wenige Stunden nach dem Start entdecken sie einen unfreiwilligen blinden Passagier, Michael (Shamier Anderson). Eine Rückkehr zur Erde ist ausgeschlossen und schon bald stellt sich heraus, dass durch einen irreparablen Defekt am Versorgungssystem der Sauerstoff nicht für alle Passagiere ausreichen wird. Zehn Tage bleiben der Crew, um eine Entscheidung zu treffen.

Geplanter Kinostart ist am 24. Juni.