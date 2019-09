Anna Loos: „Ich liebe Nacktbaden“

Anna Loos (48), ehemalige Sängerin der ostdeutschen Rockband Silly, war zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ und plauderte munter aus dem Nähkästchen.

Ihren letzten Urlaub verbrachte Sängerin und Schauspielerin Anna Loos in Portugal. Fernab von Deutschland darf es auch mal weniger Stoff sein, wie sie in der Radioshow erzählt: „Wenn wir im Urlaub sind, liebe ich Nacktbaden. Ich liebe Wasser, ich liebe das Meer. Wasser ist echt mein Element.“

Quelle: instagram.com

Sie will Surfen lernen

Deswegen hat sie einen Entschluss gefasst, um ihr Lieblings-Element noch mehr zu genießen: „Ich habe immer davon geträumt. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mit meinen Kids Surfen lernen werde“, so Loos im Gespräch mit Barbara Schöneberger für barba radio.

Doch das frischgebackene Surfer-Girl hat sich nicht nur in die perfekten Wellen-Bedingungen, sondern auch in das Land am Atlantik verliebt: „Portugal ist auf jeden Fall nicht chichi.“ Also genau das Richtige für Anna Loos. Da kann der nächste Urlaub ja kommen…