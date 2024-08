Die Schauspielerin starb vor 18 Jahren Anna Maria Mühe erinnert mit rührendem Foto an ihre Mutter

Anna Maria Mühe erinnert jedes Jahr an ihre verstorbenen Eltern. (ili/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 15:38 Uhr

Schauspielerin Anna Maria Mühe erinnert auch in diesem Jahr wieder mit einem bezaubernden Mutter-Kind-Foto an ihre verstorbene Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann.

Die Berliner Schauspielerin Anna Maria Mühe (39) erinnert mit einem bezaubernden Foto auf Instagram an ihre am 9. August 2006 verstorbene Mutter, Schauspielerin Jenny Gröllmann (1947-2006). Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sitzt die kleine Anna Maria auf ihrem Schoss, beide lächeln sich vertraut an. "Mama, 18 Jahre heute. Wie sehr du fehlst..", schreibt Mühe dazu. "Ich liebe dich", schließt sie den Post.

Erst zwei Wochen zuvor hat sie an ihren damals nur ein knappes Jahr später – am 22. Juli 2007 – verstorbenen Vater, Schauspieler Ulrich Mühe (1953-2007), erinnert. Anna Maria Mühe postete ein Porträt ihres Vaters und schrieb dazu: "Papa. 17 Jahre. Ich liebe dich."

Berührende Tradition

Diese liebevollen Gedenkposts mit Erinnerungsfotos veröffentlicht Anna Maria Mühe regelmäßig, manchmal auch zu einem Geburtstag oder anderen Anlass. Gröllmann und Mühe erlagen ihren Krebserkrankungen. Sie wurde 59 Jahre alt, er 54.

Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe waren von 1984 bis 1990 jeweils in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Die gebürtige Hamburgerin und der in Grimma, Sachsen, geborene Künstler bekamen eine gemeinsame Tochter. Sie brachte zudem ein Kind mit in die Ehe, er zwei. Aus seiner dritten Ehe stammen zwei weitere Kinder.

Liebevolle Posts auch für ihre Tochter

Anna Maria Mühe ist seit November 2012 selbst Mutter einer Tochter. Das blonde Mädchen zeigt sie auf Social Media zwar nie von vorne, zu wichtigen Anlässen wie etwa dem ersten Schultag im August 2019 lässt die Schauspielerin ihre Followerinnen und Follower aber meist ein bisschen teilhaben. Zumindest die bunte und kreative Torte ist auf dem Foto zu bestaunen.

Ihre Tochter stammt aus der Beziehung mit Regisseur Timon Modersohn (46). 2016 trennte sich das Paar. Ende 2023 machte Anna Maria Mühe ihre Beziehung mit dem Schauspielkollegen Lucas Gregorowicz (47) auf Instagram öffentlich. Anfang 2024 gab es den ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt in Berlin.