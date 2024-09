Film Jenna Ortega über ‚Beetlejuice Beetlejuice’: Keine Sekunde gezögert Jenna Ortega hat nicht gezögert, sich der Besetzung von ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ anzuschließen. Die 21-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Film an der Seite von Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O’Hara, und Jenna freute sich auch über das Wiedersehen mit ‘Wednesday’-Regisseur Tim Burton. Jenna, die in der Netflix-Hitserie die Rolle der Wednesday Addams spielt, erzählte […]