Bei Jacquemus-Show in Paris Pamela Anderson ergattert Front-Row-Platz neben Anna Wintour Einst begeisterte Pamela Anderson als kurvige „Baywatch“-Rettungsschwimmerin vor allem die Männerwelt. Nun scheint sie immer mehr in der High-Fashion-Szene Fuß zu fassen: Nachdem sie im vergangenen Jahr erstmals zur Met Gala geladen wurde, traf sie nun Anna Wintour in der Front Row in Paris wieder.