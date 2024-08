"Stolz auf Team D" Annalena Baerbock besucht deutsche Athleten in Paris

Annalena Baerbock hat sich in Paris mit deutschen Athletinnen und Athleten getroffen. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 14:08 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock drückt bei den Olympischen Spielen in Paris den deutschen Athletinnen und Athleten die Daumen. Bei ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt sprach sich die Außenministerin auch für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus.

Besuch aus der deutschen Politik bei den Olympischen Spielen in Paris: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) hat dem Team Deutschland am gestrigen Donnerstag (1. August) einen Besuch abgestattet. Baerbock, als einstige Trampolinturnerin selbst sehr sportbegeistert, besuchte das Deutsche Haus im Stade Jean Bouin. Am Freitag verfolgte sie live vor Ort den Viertelfinaleinzug der deutschen Hockey-Frauen im Spiel gegen China.

Baerbock für deutsche Olympia-Bewerbung

Die Olympischen Spiele sieht die deutsche Außenministerin als Chance, die Welt zusammenzubringen, wie sie im Interview mit "Eurosport" erklärte. Baerbock unterstützt deshalb auch die deutsche Olympia-Bewerbung "mit vollem Herzen". Man habe bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer gesehen, dass die Deutschen "tolle Gastgeber" sein können. Den deutschen Athletinnen und Athleten der diesjährigen Spiele wünscht Annalena Baerbock aber erstmal viel Glück: "Ich drücke euch die Daumen und bin stolz auf unser Team D", sagte sie.

Baerbock nutzt die Reise nach Paris auch für politische Gespräche, unter anderem mit ihrem französischen Amtskollegen. Seit Freitag (2. August) ist auch Innenministerin Nancy Faeser (54) in Paris. Dort unterzeichnete sie mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die Grundlagenvereinbarung für eine deutsche Olympia-Bewerbung.