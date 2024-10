Frohe Kunde für alle Fans Anne Hathaway bestätigt Rückkehr in „Plötzlich Prinzessin 3“

Anne Hathaway wird wieder zur Prinzessin - beziehungsweise gar zur Königin! (stk/spot)

SpotOn News | 05.10.2024, 09:19 Uhr

Das sind wahrlich royale News für alle Fans von "Plötzlich Prinzessin": Anne Hathaway hat auf kreative Weise verkündet, für den dritten Teil "nach Genovien zurückzukehren".

Auf diese Nachricht haben alle Fans der Teenie-Komödie "Plötzlich Prinzessin" und deren Fortsetzung von 2004 gewartet: Nachdem bekannt wurde, dass ein dritter Teil der Reihe entstehen soll, wunderten sich die Fans, ob auch Hauptdarstellerin Anne Hathaway (41) wieder mit an Bord sein wird. Mit einem kurzen Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account bestätigte die Schauspielerin nun, wieder in die Rolle von Mia zu schlüpfen, die in Teil eins aus dem Nichts erfuhr, von royalem Ursprung zu sein.

Video News

Für die Ankündigung veröffentlichte Hathaway jeweils einen Clip aus dem ersten und zweiten Teil der Filmreihe, in dem zunächst ihre Figur und dann jene von Co-Star Julie Andrews (89) ungläubig "Halt die Klappe!" sagen. Für das "Halt die Klappe!" ist im Video dann wieder Hathaway selbst zuständig – womit sie ihre Rückkehr bestätigt. Um jeden Zweifel am Comeback auszuräumen, schrieb sie zudem: "Wunder geschehen. Ich kehre mit Adele Lim nach Genovien zurück. Das Märchen geht weiter."

Wechsel auf dem Regiestuhl

Nur wenige Stunden vor Hathaways Instagram-Ankündigung wurde von Disney mitgeteilt, dass Adele Lim als Regisseurin von "Plötzlich Prinzessin 3" fungieren wird. Lim schrieb unter anderem an "Crazy Rich Asians" mit und arbeitete für Disney bereits am Drehbuch für "Raya und der letzte Drache" (2021). Ihr Regiedebüt gab Lim mit der Komödie "Joy Ride". Damit ersetzt sie den 2016 verstorbenen Garry Marshall, der noch in den beiden ersten Streifen die Regie übernommen hatte.

Lim könnte nicht glücklicher über ihr Engagement sein, wie die US-Seite "Deadline" zitiert: "Als eingefleischter Fan der Original-Filme bin ich überglücklich, dass ich dabei sein kann, den dritten Teil dieses geliebten Franchise zum Leben zu erwecken", sagt Lim demnach in einem Statement. "Wir freuen uns darauf, die Kernthemen weibliche Macht, Erfolg und Mentorship mit dem Publikum weltweit zu feiern."

Noch nicht bekanntgegeben wurde derweil, ob auch Julie Andrews im dritten Teil ihre Rolle als Königin Clarisse Renaldi wieder aufgreifen wird. Der zweite Teil endete damit, dass Teenagerin Mia zur Königin des fiktiven europäischen Landes Genovien gekrönt wird.