14.11.2020 19:35 Uhr

Anne Hathaway: Dieser Film ist für ihre Kinder tabu – bis sie 30 sind!

Hollywoodstar Anne Hathaway ("Der Teufel trägt Prada") will nicht, dass ihre Kinder sich den Film "Hexen hexen" ansehen.

Die 38-jährige Schauspielerin machte eine beeindruckende Verwandlung durch, um die Rolle der Großen Oberhexe in der Neuverfilmung von Roald Dahls Kinderbuchklassiker zu spielen. Ihre eigenen Kinder Jonathan (4) und Jack (13 Monate) will Anne mit dem gruseligen Aussehen ihres Charakters als

Grand High Witch vorerst nicht schockieren.

Die Kinder müssen laaange warten

Im Interview mit dem Magazin ‚Hello!‘ erklärt Anne Hathaway: „Alle anderen Kinder dürfen den Film anschauen, aber meine Kinder dürfen ihn nicht sehen, bis sie 30 sind, denn jedes Mal wenn ich lache werden sie einfach ausflippen.“

Die Transformation ihrer Rolle war für Anne selbst ziemlich schockierend. Und obwohl sie jeden Tag mehrere Stunden lang in der Maske sitzen musste, konnte sie den Makeup-Prozess doch genießen.

Bis zu fünf Stunden für’s Make Up

Hathaway erzählt im Gespräch weiter: „Es war eine ziemlich schockierende Transformation mit diesem ganzen Latex-Makeup. Ich brauchte manchmal fünf Stunden, um dieses ganze Ding zu machen. Mir wurden Finger angeklebt und ich das Kopfteil fing bei den Augenbrauen an und ging meinen ganzen Hals und Rücken herunter. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht.“

Darum geht’s in „Hexen hexen“

Robert Zemeckis’ visuell innovativer Film, eine Neubearbeitung Dahls beliebter Geschichte für ein modernes Publikum, erzählt die schwarzhumorige und herzerwärmende Geschichte eines jungen Waisenjungen (Bruno), der Ende 1967 zu seiner liebevollen Großmutter (Spencer) in die ländliche Stadt Demopolis in Alabama zieht. Als der Junge und seine Großmutter auf einige trügerisch glamouröse, aber durch und durch teuflische Hexen treffen, verfrachtet diese unseren jungen Helden klugerweise in ein opulentes Seebad. Bedauerlicherweise kommen sie genau zur selben Zeit an, zu der die Hoch-Großmeisterhexe der Welt (Hathaway) ihre Weggefährtinnen aus allen Teilen des Erdballs – unter falscher Identität – versammelt hat, um ihre ruchlosen Pläne zu verwirklichen.

Der Film war gerade vor dem Lockdown 2 in die Kinos gekommen.

