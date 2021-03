Anne Hathaway mit eigenem Lockdown-Haarschnitt in neuem Film

16.03.2021 21:55 Uhr

Hollywoodstar Anne Hathaway hat im Lockdown kurzerhand selbst zur Schere gegriffen, um sich die Haare zu schneiden. Das wird bald zu bewundern sein.

Die 38-jährige Darstellerin benötigte einen neuen Haarschnitt, bevor sie mit den Dreharbeiten zu dem Film „Locked Down“ begann und verpasste sich den Haarschnitt einfach kurzerhand selbst, weil sie sich davor fürchtete, sich durch Kontakt außerhalb ihres Arbeitskreises mit dem Coronavirus anzustecken.

Hathaways Haare wurden nicht mehr geschnitten

In einem Interview mit dem „Radio Times“-Magazin enthüllte Anne Hathaway: „Ich ging so ernsthaft damit [Coronavirus] um, dass ich mir selbst die Haare schnitt. Als ich mit den Dreharbeiten am Set begann, ging ich davon aus, dass mein Haarstylist mir einen professionellen Haarschnitt geben würde – aber dann informierte er mich darüber, dass er gar keine Haare schnitt.“

Das ist in „Locked Down“ zu sehen

Weiter verriet sie: „Er fragte mich, ob ich wollte, dass jemand anderes ans Filmset kommt, um sich darum zu kümmern, aber ich fürchtete mich so sehr vor dem Gedanken, dass ich dann Kontakt mit jemandem von außerhalb unserer Dreh-Bubble haben würde, dass ich Nein dazu sagte. In dem Film ist also der Haarschnitt zu sehen, den ich mir selbst gab, was sich sehr 2020 anfühlte.” (Bang)