Bestseller von Colleen Hoover Anne Hathaway übernimmt Hauptrolle in Verfilmung von „Verity“

Anna Hathaway hat sich mit "Verity" die nächste Hauptrolle geangelt. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 12:09 Uhr

Nach "Nur noch ein einziges Mal" mit Blake Lively wird jetzt mit "Verity" auch der nächste Bestseller von Autorin Colleen Hoover verfilmt. Diesmal übernimmt Anne Hathaway die Hauptrolle.

Fans der Erfolgsautorin Colleen Hoover (44) können sich freuen. Mit "Verity" kommt der nächste ihrer Bestseller auf die Leinwand. Nach "Nur noch ein einziges Mal" (Originaltitel: "It Ends with Us"), in dem Blake Lively (37) die Hauptrolle übernahm, wird wieder eine hochkarätige Schauspielerin in die Hauptrolle schlüpfen.

Wie das ausführende Produktionsstudio Amazon MGM Studios auf Instagram bekannt gegeben hat, wird Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (42) die Hauptperson Verity Crawford verkörpern. Dafür wird sie wieder mit Regisseur Michael Showalter (54) zusammenarbeiten, mit dem sie erst kürzlich die Romantikkomödie "Als du mich sahst" an der Seite von Nicholas Galitzine (30) drehte.

Darum geht es in "Verity"

Hathaway spielt als Verity Crawford eine Schriftstellerin, die bei einem Autounfall schwer verletzt wird und ihre Buchreihe deshalb nicht beenden kann. Ihr Ehemann Jeremy engagiert infolgedessen für viel Geld eine erfolglose junge Autorin namens Lowen, die die Bücher fertigstellen soll. Sie nimmt den Auftrag an – stößt aber bald auf dunkle Familiengeheimnisse. Wer die Rollen von Jeremy und Lowen übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Mit der Wahl von Anne Hathaway als die titelgebende Hauptfigur scheint "Verity"-Autorin Colleen Hoover auf jeden Fall schon mal zufrieden zu sein. "'Verity' kommt ins Kino, und ich freue mich so auf diese Besetzung und das Drehbuch und den Regisseur und das ganze Team, die dies zum Leben erwecken. Kann es kaum erwarten", schrieb sie nach der Verkündung begeistert auf ihrem Instagram-Account.

Weitere Hoover-Verfilmungen in Arbeit

Colleen Hoover ist mit ihren Romanverfilmungen aktuell auf Erfolgskurs. "Nur noch ein einziger Tag" spielte im vergangenen Sommer bei einem Budget von 25 Millionen Dollar weltweit 349 Millionen Dollar ein. Nach "Verity" sollen auch Verfilmungen von ihren Romanen "Für immer ein Teil von dir" (Originaltitel: "Reminders of Him") und "All das Ungesagte zwischen uns" (Originaltitel: "Regretting You") folgen. Ein Startdatum von "Verity" steht noch nicht fest.

Anne Hathaway wird es bis zum Drehstart auf jeden Fall nicht an weiteren Rollen mangeln. Als Nächstes ist die Schauspielerin in dem Drama "Mother Mary" zu sehen, das Anfang 2025 in die Kinos kommen soll. Außerdem hat sie sich für die Fortsetzungen ihrer beiden Kultfilme "Plötzlich Prinzessin" (2001) und "Der Teufel trägt Prada" (2006) verpflichtet.