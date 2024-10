Beauty & Fashion Anne Hathaway und Cillian Murphy: Sie sind die neuen Gesichter der Versace Icons-Kampagne

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspieler haben sich für eine neue Versace Icons-Kampagne zusammengetan.

Anne Hathaway und Cillian Murphy haben sich für eine neue Versace Icons-Kampagne zusammengetan.

Die ‚Plötzlich Prinzessin‘-Darstellerin und der ‚Oppenheimer‘-Schauspieler taten sich zusammen, um die neue Kampagne des Modehauses zu promoten, nachdem beide in der Vergangenheit bereits mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hatten.

Hathaway erzählte in einem Statement: „Versace steht für mehr als brillante Drucke, kraftvolle Schneiderkunst und sein ikonisches Erbe – es ist ein wahrgewordener Traum, eine Einladung, über das Gewöhnliche hinauszugehen und so zu leben, als wäre der Alltag etwas Besonderes. Ich bin Donatella Versace so dankbar dafür, dass sie mich in dieser Kollektion gesehen hat; sie sieht mich echt noch deutlicher als ich mich selbst.“ Die neue Kollektion des Labels beinhaltet ein Abendkleid aus einer leichteren Version von Vescaces Metallgeflecht sowie Medusa ’95-Taschen, maßgeschneiderte Mäntel, Jacken aus feinkörniger De-Poudre-Wolle und Kleider aus Jersey oder bedruckter Seide. Cillian fügte hinzu: „Ich fühle mich echt wohl, wenn ich die Stücke aus dieser Versace Icons-Kollektion trage. Wenn man die Kleidung sieht, dann fühlt und trägt, ist sofort klar, dass es sich dabei um Designerstücke mit einem Sinn für Tradition, Handwerkskunst und einer echten Charakterstärke handelt, die für mich wirklich Versace sind.“