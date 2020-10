15.10.2020 13:05 Uhr

Anne Hathaway zeigt ihr teuflisches Grinsen in „Hexen hexen“

Oscarpreisträgerin Anne Hathaway wird im Kinofilm "Hexen hexen" zur Großmeisterhexe. Dazu gehört auch ein teuflisches Grinsen, das sie nun erstmals zeigt.

US-Schauspielerin Anne Hathaway (37) zeigt sich in einem Videoclip hinter den Kulissen des Kinofilms „Hexen hexen“, den sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, von einer diabolischen Seite. In einer Sequenz öffnet sie ihren Mund zu einem breiten Grinsen mit scharfkantigen Zähnen, das dem des „Jokers“ (2019) oder des „Es“-Clowns (1990, 2017) in nichts nachsteht. „Was hat Ihnen eine Hexe je angetan?“, fragt Hathaway im Kommentar dazu.

„Hexen hexen“ ist die Neuverfilmung des Kinderfantasyromans „The Witches“ (1983) des britischen Schriftstellers Roald Dahl (1916-1990) von Regisseur Robert Zemeckis (68, „Zurück in die Zukunft“). In der Grusel-Komödie zieht ein Waisenjunge (Jahzir Kadeem Bruno) Ende der 1960er Jahre zu seiner liebevollen Großmutter (Octavia Spencer) aufs Land. Die beiden geraten jedoch in ein Hexen-Treffen, zu dem die diabolische Anführerin (Anne Hathaway) geladen hat. Ihr Plan: alle Kinder in Mäuse verwandeln. Der Film soll hierzulande ab 29. Oktober 2020 in den Kinos zu sehen sein.

(ili/spot)