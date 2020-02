Anne Wünsche: Das sagt sie zu Michael Wendler

Müsste man ein Paar nennen über das derzeit ganz Deutschland spricht, würden sich die meisten wohl für Michael Wendler und Laura Müller entscheiden. Die Debatte um den Schlagersänger und seine 19-jährige Freundin bleibt deswegen auch von Prominenten hierzulande nicht unkommentiert. Nun äußerte sich ‚BTN‚-Star Anne Wünsche zu dem 47-Jährigen.

Man kann vom Wendler halten was man will, aber eins muss man ihm lassen: er bleibt sich selbst und seinen Prinzipien treu. Das dachte sich auch die ehemalige Daily-Soap-Darstellerin, weswegen sie den Künstler nun in ihrer Insta-Story verteidigte.

Quelle: instagram.com

„Ich finde das cool“

„Ich muss eine Sache loswerden. Der Wendler wird ja so krass kritisiert, aber geht trotzdem seinen Weg weiter und das obwohl ihn so viele wie der Pocher auf die Schippe nehmen. Ich finde das cool“, so die 28-Jährige in dem Beitrag.

Nachdem Oliver Pocher in den vergangenen Tagen zahlreiche Parodien postete, in denen er sich über den Sänger lustig machte, nahm neben Jay Kahn nun also auch die Schauspielerin den Sänger in den Schutz.