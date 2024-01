Stars Anne Wünsche kämpft vor Gericht weiter gegen Oliver Pocher

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 18:36 Uhr

Die Influencerin will in ihrem Rechtsstreit mit dem Komiker nach wie vor nicht nachgeben.

Anne Wünsche hat noch immer einen Rechtsstreit mit Oliver Pocher am Laufen.

Die Influencerin will nach wie vor nicht nachgeben, wie sie jetzt im Rahmen eines Instagram-Q A verriet. Der Komiker hatte der ehemaligen ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin vorgeworfen, sich auf Social Media Likes und Follower zu erkaufen. Wie unter anderem ‚Promiflash‘ berichtet, legte Pocher in seiner ‚Bildschirmkontrolle’ sogar einen angeblichen Überweisungsbeleg vor, um seine Anschuldigungen zu beweisen. In einer Instagram-Fragerunde wurde Anne jetzt von einem Follower auf den Prozess angesprochen. „Erinnere mich nicht an diese Zeit“, erklärte sie in ihrer Antwort genervt. „Das war kein Lästern mehr. Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche ‚Beweise‘ gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht!“

Bisher sei noch kein Ende des Streits in Sicht, doch genauere Details zur aktuellen Situation könne die 32-Jährige leider nicht öffentlich preisgeben. „Wenn ihr wüsstet, was da alles im Hintergrund noch ablief. Ich habe auch null Mitleid mit dem Typen“, kommentiert Anne den Vorfall geheimnisvoll. Dass sie kein gutes Haar an Pocher lassen will, liegt sehr wahrscheinlich auch daran, dass der Comedian ebenso ihre Mutterqualitäten kritisierte. Für Pocher war es ein No-Go, dass Anne ihrer ältesten Tochter Miley einen eigenen Instagram-Account angelegt hatte. „Das ist das Negativbeispiel der Kindervermarktung: Abkassieren und total einen an der Waffel haben…“, erklärte er damals empört.