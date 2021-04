Anne Wünsche klärt ihre Kinder auf: „Ich verhüte nicht mehr“

29.04.2021 14:52 Uhr

Mit ihren Followern teilt Anne Wünsche fast alles. Auch aus ihrem Sex-Leben macht die ehemalige BTN-Darstellerin kein Geheimnis. Jetzt hat die zweifache Mutter in Anwesenheit ihrer Töchter offen darüber gesprochen, weswegen sie nicht mehr verhütet.

Anne Wünsche (29) hat schon zwei Kinder. Bald dürften es wohl mehr werden, denn die Influencerin hat sämtlichen Verhütungsmitteln abgeschworen, wie sie jetzt in ihrer Insta-Story verraten hat. Im Hintergrund waren dabei auch Annes kleine Töchter zu sehen und zu hören, wo sich der ein oder andere Fan wohl die Frage stellen wird, ob man solche Themen in Anwesenheit von Kindern besprechen sollte.

Anne Wünsche möchte ihre Fans ausführlich beraten

Nichtsdestotrotz plauderte die ehemalige „Berlin-Tag und Nacht“-Darstellerin munter in die Kamera und verkündete dabei: „Ich werde über das Thema Verhütung noch ein ausführliches Video drehen, weil es sich ja ganz viele gewünscht haben.“ Alle, die bis dato also noch nicht genau wissen wie, sie eine ungewollte Schwangerschaft verhindern sollen, werden demnach wohl bald vom weiblichen Doktor Sommer bis ins Detail aufgeklärt werden.

Anne hat Angst zu verbluten

„Ihr wisst ja, dass ich selbst aktuell mit gar nichts verhüte. Weder mit einer Spirale noch mit der Pille. Momentan mache ich es komplett ohne“, so Anne, während ihre ältere jüngere Miley um sie herumquengelte. „Ich habe mich von meiner Frauenärztin beraten lassen und für mich gibt es einfach keine passende Methode. Hormone vertrage ich nicht und lass Frau, die eh schon viel blutet, würde ich bei der Kupferspirale voll verbluten“, fasst Anne Wünsche zusammen.

Ob Anne Wünsche derzeit in festen Händen ist, ist übrigens nicht klar. Zuletzt hat die Beauty jedenfalls angedeutet, dass es „da jemanden gibt, der ihr Herz höherschlagen lässt“, ohne aber genauer ins Detail zu gehen.

Ist das die Lösung?

Doch für Fälle wie Anne gibt es scheinbar noch Hoffnung. Als erfolgreiche Influencerin hatte Anne nämlich auch dafür die passende Lösung beziehungsweise das passende Produkt parat. „Ich probiere hier gerade den ,Daysy Zykluscomputer‘. Der misst die Basaltemperatur kann man erkennen, ob man gerade in einer furchtbaren Phase ist“, erklärte die Berlinerin ihren Followern.

Keine zuverlässige Methode

Im Internet gibt es in der Tat schon zahlreiche solcher Thermometer, mit deren Hilfe sich der Zyklusverlauf dokumentieren lässt. Findet ein Eisprung statt, erfolgt ein Temperaturanstieg innerhalb von 48 Stunden. Die Verhütungsmethode zählt damit also zur natürlichen Empfängnisverhütung und stellt somit keine Hormonbelastung für den Körper dar, was beispielsweise beim Verhüten mit der Pille der Fall wäre.

Allerdings hat die Temperaturmethode einen Pearl-Index von lediglich 3,8 bis 20. Das bedeutet also, dass innerhalb eines Jahres 38 bis 200 von 1.000 Frauen schwanger wurden, die mit dieser Methode verhütet hatten. Wer auf Nummer sichergehen möchte, vertraut also nicht darauf.

(JuC)