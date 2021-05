Anne Wünsche: Liebes-Comeback mit ihrem Ex Karim

16.05.2021 20:53 Uhr

Anne Wünsche deutete schon vor einigen Wochen an, dass es da wieder einen Mann in ihrem Leben gibt - jetzt rückte sie mit der Sprache endlich raus: sie ist wieder mit ihrem Ex-Freund Karim zusammen.

Anne Wünsche hatte in der Männerwelt nicht wirklich viel Glück in den vergangenen Jahren. Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner Karim schien die Influencerin ihr Liebesglück weitersuchen zu wollen, scheiterte damit aber kläglich. Nach einer kurzen Liason mit dem „SixxPaxx“-Stripper Ruben Rodriguez blieb die zweifache Mama dann erst mal lieber Single. Anscheinend traf sie dann aber wieder auf Karim und es funkte zum zweiten Mal.

Anne Wünsche: „Unsere Reise ist noch nicht zu Ende“

Ihre neu entdeckte Liebe machte die 29-Jährige jetzt natürlich auch auf Instagram öffentlich. Mit einem Pärchen-Foto verkündete sie die Reunion der beiden und schrieb dazu: „„Aufgewärmt schmeckt nur Gulaschsuppe. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Aber anscheinend ist unsere Reise noch nicht zu Ende“. Glücklich sehen Anne und Karim auf jeden Fall aus.

Anne Wünsche und Karim: Zweiter Anlauf

Auch in ihren Stories äußerte sich Wünsche zu den Liebes-News: „Okay, ich möchte es nicht länger geheim halten und schaffe es auch gar nicht. Ich habe mich so oft schon verplappert und einige von euch haben es sowieso schon geahnt“, plapperte sie gegenüber ihren 900.000 Followern aus. Die erste Beziehung der beiden hielt knapp ein Jahr.

Was wohl Oliver Pocher dazu sagt?

Eines ist auf jeden Fall klar: eine Person wird seine ganz eigene Meinung zu der alt-neuen Liebe von Anne Wünsche haben und zwar Oliver Pocher. Man darf gespannt sein, was er in seiner „Bildschirm“-Kontrolle dazu zu sagen hat. Die Influencerin und der Comedian liegen schließlich schon seit geraumer Zeit im Clinch und führen einen erbitterten Kleinkrieg in den sozialen Netzwerken.