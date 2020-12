30.12.2020 22:00 Uhr

Anne Wünsche löst Hatewelle aus

Während die Meisten von uns während des Lockdowns brav zuhause bleiben und von Sonne, Strand und Meer nur träumen können erfüllt sich die ehemalige "BTN"-Darstellerin Anne Wünsche gerade ihren dritten Urlaub dieses Jahr.

Der Corona-Lockdown hat vielen Menschen den Jahresurlaub ordentlich verbockt. Stornierte Urlaube und schlechte Laune, bei vielen Familien ist genau das eingetreten. Doch bei einer deutschen Influencerin ist das Gegenteil der Fall. Anne Wünsche (29) urlaubt derzeit mit ihren zwei Töchtern und einem guten Freund auf Lanzarote. Damit bringt die zweifache Mutter sogar ihre Fans und Freunde gegen sich auf.

Was ist passiert?

Kurz vor dem Corona-Lockdown in Deutschland packte die ehemalige „BTN“-Schauspielerin ihre Koffer und machte sich auf den Weg auf die kanarische Insel Lanzarote. Mitsamt ihrer zwei Töchter und einem guten Freund genießt Anne die Sonne und die Zeit mit ihrer Familie. Auf Instagram lässt sie ihre Fans natürlich daran teilhaben und das ist für viele User ein Dorn im Auge. Sie können nicht verstehen wie die 29-Jährige in so einer Zeit in den Urlaub fliegen kann. Viele ihrer Fans finden ihr Verhalten egoistisch und unreif.

Anne wehrt sich gegen die Vorwürfe

Die Kommentare ihrer Follower gehen nicht spurlos an Anne vorbei. In ihrer Instagram-Story wehrt sich die Influencerin gegen die Vorwürfe: „Ich kann verstehen, wenn viele Leute extrem sauer sind, dass ich jetzt hier bin, aber viele Nachrichten gehen einfach komplett unter die Gürtellinie.“ Laut Anne habe wären sie und ihre Töchter in ihrer Heimatstadt Berlin viel gefährdeter als auf Lanzarote. Denn dort habe sie mehr Kontakt mit Menschen als auf der sonnigen Ferieninsel.

Selbst Freunde schießen gegen sie

Doch nicht nur Annes Fans sind sauer und fassungslos über Anne Verhalten. Auch angebliche Freunden schießen im Netz gegen die Influencerin. Dazu hat Anne eine ganz klare Meinung, wie sie ihren Followern mitteilt: „Das Schlimmste ist eigentlich, dass sich „Freunde“ öffentlich äußern, aber nicht den Mumm haben mir das persönlich ins Gesicht zu sagen oder zu schreiben. Sie können sich nicht mal persönlich bei mir melden, aber sie schaffen es mich öffentlich in Dreck zu ziehen. Why?“ Wer genau damit gemeint ist verrät die ehemalige „BTN“-Darstellerin aber nicht.

Leben und leben lassen

Den Punkt, dass selbst Freunde im Internet über Anne herziehen finden wir nicht ok, denn Freunde sollten ihre Meinung immer noch privat und persönlich äußern. Die Influencerin löst seit ihrem Streit mit Comedian Oliver Pocher vor einigen Monaten, des Öfteren große Wellen an Hass aus. Das ihr Verhalten auf viele egoistisch wirkt können wir absolut nachvollziehen, trotzdem sollte die Kritik immer noch konstruktiv sein und nicht unter der Gürtellinie. Annes Kritiker sollten ihre Mitmenschen leben und leben lassen. Fakt ist außerdem, das Anne Wünsche mit ihrem Urlaub niemanden weh tut und sind wir mal ganz ehrlich wer würde nicht gerne mit ihr tauschen und am Strand liegen?

(TSK)