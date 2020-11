02.11.2020 12:40 Uhr

Annegret Kramp-Karrenbauer vorsorglich in Quarantäne

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in Corona-Quarantäne begeben. In ihrem privaten Umfeld war eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (58) hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben, wie ihr Ministerium am Montag mitteilte. Sie sei darüber informiert worden, dass im privaten Umfeld eine Person positiv auf Covid-19 getestet wurde, zu der sie vor acht Tagen zuletzt Kontakt gehabt habe. Auch die Corona-Warn-App habe am Sonntag ein rotes Warnsignal angezeigt.

Weiter heißt es in der Mitteilung des Bundesministeriums für Verteidigung: „Die Ministerin hat einen Corona-Test gemacht – mit negativem Ergebnis.“ Vorsorglich begebe sich Kramp-Karrenbauer für die kommenden sechs Tage in Quarantäne, damit insgesamt ein Abstand von 14 Tagen zu dem Kontakt bestehe.

