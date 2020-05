Annemarie Carpendale: Was issn das für ein Bäuchlein?!

Nanu, was ist denn da los? Normalerweise präsentiert sich Annemarie Carpendale gertenschlank auf Instagram, mit keinem Pfund zu viel auf den Rippen. Doch jetzt erregt die Moderatorin mit einem Foto Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Fans sind der Meinung, die 42-Jährige ist wieder schwanger.

Verdächtige Rundung

Und so ganz abwegig ist der Gedanke nicht, wenn man sich mal Carpendales Pose anschaut. Will sie etwa selber darauf aufmerksam machen, dass sie möglicherweise ein zweites Kind erwartet? In einem sorbetfarbenen Sommerkleidchen lächelt die Schöne ziemlich keck in die Kamera und streckt dabei ihren Bauch extra ein wenig raus. Und da ist sie dann auch – der kleine Kugelansatz unterm Stoff, die schon in der Vergangenheit bei vielen prominenten Damen immer wieder für Schwangerschaftsgerüchte sorgt.

Sollte was dran sein, wird Annemarie Carpendale aber sicher nicht mehr lange ein Geheimnis draus machen. Mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale hat sie bereits den einjährigen Sohn Mads.