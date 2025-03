Stars Annemarie Eilfeld hofft weiter auf ein zweites Baby

Annemarie Eilfeld - Oct 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2025, 16:50 Uhr

Die ehemalige DSDS-Kandidatin versucht alles, um erneut schwanger zu werden.

Annemarie Eilfeld versucht alles, um ein zweites Mal schwanger zu werden.

Die ehemalige DSDS-Kandidatin leidet an einer Hormonkrankheit, die ihre Fruchtbarkeit einschränkt. Gemeinsam mit ihrem Partner Tim Sandt, mit dem Annemarie auch in der Reality-Show ‚Das Sommerhaus der Stars‘ antrat, gab die Sängerin die Hoffnung jedoch nicht auf und wurde im August 2022 endlich Mutter eines Kindes. Seitdem ist der kleine Elian der ganze Stolz seiner Eltern, doch Tim und Annemarie wünschen sich aktuell nichts sehnlicher als ihrem Sohn ein Geschwisterchen zu schenken. „Wir kämpfen für unser Glück und lassen da auch nichts unversucht. Also alles, was wir auf natürliche Weise tun können, das tun wir auch“, erklärte die Musikerin zuletzt im Interview mit ‚Promiflash‘.

Bisher wurde das Paar jedoch jedes Mal enttäuscht. Annemarie erzählt weiter: „Jeder Monat ist ein Bangen und ein Hoffen und ich hoffe, dass das bald aufhört, weil das ist schon echt belastend, wenn man immer denkt, es hat geklappt und dann doch nicht.“ Ablenkung vom Baby-Stress schaffe den hoffnungsvollen Eltern nur Elian, wie die 34-Jährige weiter berichtet: „Dann ist alles gut, dann ist die Welt in Ordnung und wenn es dann um das Thema geht, kommt halt jeden Monat die große Enttäuschung.“