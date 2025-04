Stars Annemarie Eilfeld ist ‚wieder bereit‘ für Reality-TV-Formate

07.04.2025

Die Sängerin kann sich vorstellen, wieder in Reality-TV-Sendungen aufzutreten.

Annemarie Eilfeld will zurück ins Reality-TV.

Die ehemalige DSDS-Kandidatin nahm 2020 an ‚Kampf der Realitystars‘ teil. Im selben Jahr zog sie mit ihrem Partner Tim Sandt in das ‚Sommerhaus der Stars‘ ein. Die Staffel war von Anfeindungen, Rauswürfen und Mobbing geprägt. Annemarie erinnert sich noch immer ungern an den Dreh zurück. „Es ist jetzt fünf Jahre her, dass wir im Sommerhaus waren. Danach waren wir erst mal gebrannte Kinder“, gesteht sie im Gespräch mit ‚Promiflash‘.

Die Sängerin fügt hinzu, dass sie danach die Nase voll hatte vom Reality-TV: „Ich persönlich hatte danach erst mal keine Lust, ein Format zu drehen. […] Ich möchte dieses Drama nicht.“ Inzwischen hat die 34-Jährige ihre Meinung geändert. „Ich bin, glaube ich, jetzt nach fünf Jahren wieder bereit. […] Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Ich habe Lust auf schöne Formate“, verrät sie.

Welche Sendungen sie genau meint, gibt die Musikerin allerdings nicht preis. „Ich habe Lust auf Unterhaltung, Spaß und möchte dieses Drama nicht mehr“, erklärt Annemarie. Ein weiterer Grund, wieso sich die Blondine ein Comeback vorstellen kann: Ihr Sohn Elian wird im August drei Jahre alt. Davor wollte sie ihn ungern für längere Zeit alleine lassen.

Doch auch musikalisch gibt Annemarie Vollgas. „Ich arbeite gerade an meinem neuen Album. Ich habe mir jetzt angehört, was wir bisher haben, und ich muss wirklich sagen: Die Fans und die Schlagerbranche dürfen sich freuen“, kündigt sie an. Noch in diesem Jahr soll die Platte erscheinen.