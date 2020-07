Dienstag, 28. Juli 2020 23:47 Uhr

Annemarie Eilfeld und ihr Tim in der Sonne: Ganz frische Pärchenbilder!

Die wundervolle Annemarie Eilfeld ist derzeit immer mittwochs in der RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen. Es ist das erste Mal, dass sich die Sängerin in die Niederungen des Trash-TV begibt, aber das muss ja nix Böses bedeuten.

Wer Eilfeld persönlich kennt, weiß dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Die inzwischen 30-Jährige ist eine gesellige, schlagfertige und äußerst humorvolle Zeitgenossin, mit der man immer spaß haben kann. Und vielleicht hat sie in Shows wie diesen Platz, mehr davon zu zeigen. Im September gibt’s dann Annemarie quasi im Doppelpack. Mit ihrem Freund Tim Sandy wird sie außerdem im Spätsommer auch im RTL-Quotenhit „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein.

Seit drei Jahren ein Paar

Im April 2017 lernte sie den gleichaltrigen, selbstständigen Marketingmanager auf Mallorca kennen. Mittlerweile leben die beiden in ihrer Heimat Dessau zusammen, organisieren gemeinsam auch Musikfestivals.

Kurz nach den Dreharbeiten zum „Sommerhaus der Stars“ hat sich unser Lieblingsfotograf auf den Acker gemacht und das süße Pärchen vor seine Kamera gezerrt. Denn wir wollten gerne frische Pärchenbilder!

„Wir müssen nichts spielen“

Und wie war die erste Session als Paar vor der Kamera für gemeinsame öffentliche Fotos? Tim sagte dazu gegenüber klatsch-tratsch.de: „Natürlich im Moment noch ungewohnt, aber Wir sind ein tolles Team und kommen mit jeder Herausforderung klar.“ Beide finden die Bilder daher sehr natürlich, denn sie mussten sich nicht verstellen: „Genau so sieht man uns beim Grillen im Garten oder bei einem meiner Konzerte. Uns ist es wichtig authentisch zu sein und nichts zu ’spielen‘, so Annemarie.

„Phänomenale Ausstrahlung“

Und was finden die beiden an dem jeweils anderen so toll? „Tim hat zwar noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera, aber das merkt man überhaupt nicht. Er hat einen tollen Ausdruck im Gesicht, vor allem in den Augen!“, schwärmt die Sängerin und Tim ergänzt: „Anmie fühlt sich vor der Kamera pudelwohl, sie ist ein absoluter Vollprofi. Die Ausstrahlung ist phänomenal und sie kann sich einfach perfekt in Szene setzen: natürlich, schön und einfach sympathisch mit einem bezaubernden Lächeln.“