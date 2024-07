Letztes München-Konzert von Taylor Swift Annemarie und Wayne Carpendale: Mit Sohn Mads bei der „Eras Tour“

Annemarie und Wayne Carpendale sind Swifties. (ncz/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 15:50 Uhr

Familienausflug ins Münchner Olympiastadion: Annemarie und Wayne Carpendale haben am Sonntagabend gemeinsam mit Söhnchen Mads und 74.000 Fans bei Taylor Swifts "Eras Tour gefeiert. Auf Instagram teilten sie mehrere Videos.

Unter den rund 74.000 Fans bei Taylor Swifts (34) letztem Deutschland-Konzert ihrer "Eras Tour" am Sonntagabend (28. Juli) im Münchner Olympiastadion waren auch wieder einige Promis: Moderatorin Annemarie Carpendale (46) und Ehemann Wayne Carpendale (47) genossen die drei Stunden lange Show gemeinsam mit Söhnchen Mads (6) in der Menge. Auf Instagram zeigten die beiden einige Eindrücke des besonderen Familienausflugs.

Die Carpendales mit Söhnchen Mads im Olympiastadion

Noch vor dem Konzert teilte Annemarie Carpendale in ihrer Instagram-Story ein Video, auf dem zahlreiche Freundschaftsarmbändchen und glitzernde Outfits für den Abend zu sehen sind. Die "taff"-Moderatorin trug einen goldenen Minirock und ein türkisfarbenes Oberteil sowie bunte Edelsteine im Gesicht und Glitzer am ganzen Körper.

Aus dem Stadion teilte Carpendale weitere Clips, auf denen Sohn Mads von hinten mit zwei weiteren Kindern zu sehen ist. Der Sechsjährige trug ein buntes T-Shirt sowie einen lilafarbenen Bucket-Hat mit der Aufschrift "Lover" sowie knallgelben Gehörschutz und blickte gespannt auf die Bühne. Während des Songs "Lover" stimmte die Familie und ihre Freunde mit ein. Sie schwenkten wie viele Swifties Papierherzen in der Luft. Ein weiteres Video zeigt, wie Annemarie und Wayne Carpendale ausgelassen zum Hit "Shake It Off" tanzen.

Wayne Carpendale teilte weitere Fotos auf Instagram und schrieb: "… und mein Sohn so zum achten Kostümwechsel von Taylor Swift: Mama, wäre schön, wenn du dich mal so schnell anziehen könntest. Warum schaut meine Frau nach solchen Sätzen mich immer so an?"

Tausende Menschen bei München-Konzert – auch vor dem Stadion

Auch bei Taylor Swifts zweiten München-Konzert versammelten sich neben 74.000 Fans im Stadion wieder zahlreiche Menschen auf dem benachbarten Olympiaberg. Swift selbst begrüßte die Zaungäste zu Beginn der Show ausdrücklich: "Wir sind glücklich, diese Show für 74.000 Menschen im Stadion spielen zu können und – wenn die Berichte stimmen – 50.000 wunderbaren Menschen außerhalb des Stadions", sagte sie.

Im Rahmen ihrer "Eras Tour" gastierte Taylor Swift zuvor in Gelsenkirchen und Hamburg. Im August gibt es weitere Stopps in Warschau, Wien und London. Nach dem Ende ihrer Europa-Konzerte legt sie eine kleine Tourpause ein. Im Oktober geht es dann weiter in Miami, New Orleans, Indianapolis, Toronto und Vancouver.