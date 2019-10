Annemarie und Wayne Carpendale: Süßes Familienbild!

Annemarie und Wayne Carpendale zeigen auf einem neuen Foto mehr von ihrem Sohn als jemals zuvor. Normalerweise sieht man den kleinen Mads höchstens von hinten oder dick eingepackt mit Mütze und im Baby-Tragegurt.

Nun aber posteten die 41-jährige Moderatorin und ihr 42-jähriger Schauspieler-Ehemann auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts ein zuckersüßes Familienfoto, auf dem man sogar ein kleines Lächeln auf Mads‘ Gesicht ausmachen kann! Auf dem herbstlichen Schnappschuss trägt der kleine Wonneproppen des Promipaars eine gelbe Wollmütze sowie einen gestreiften Pullover und lacht zwischen seinen sichtlich glücklichen Eltern mit ihnen quasi um die Wette. Aufgenommen wurde das Bild offenbar am Münchner Isarstrand und zu ihrem Post schrieb Annemarie nur: „squad #smushball #familylove #teamwork #mumanddad #miniC #annieway #anniehow #myloves #dieschlümpfe #happiday #toYou.“

Quelle: instagram.com

„Bloß nicht hingucken“

Nur einen Tag zuvor hatte auch der Sohn von Sänger Howard Carpendale das gleiche Foto auf seinem eigenen Social Media-Account hochgeladen. Kürzlich verriet der Schauspieler, der seit 2013 mit seiner Frau verheiratet ist, wie das Paar nach so vielen Jahren Beziehung mit dem Thema Eifersucht umgeht.

Ganz entspannt erklärte Wayne im Interview mit ‚Leute heute‘: „Letztens bin ich erst vor meiner Frau und einer Freundin vor ihr gegangen und da kam eine ganz süße Maus an mir vorbei. Und dann dachte ich die ganze Zeit, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, oder nicht hinterher gucken, weil meine Frau ist hinter mir. Und dann kriege ich so 2 Minuten später so einen Klaps auf meinen Hinterkopf: ‚Sag mal, die war doch total süß! Warum hast du denn nicht hinterher geguckt?‘ Ja, so ist das bei mir.“ Scheint ja alles sehr entspannt zu sein im Hause Carpendale…