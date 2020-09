28.09.2020 21:10 Uhr

Annett Louisan: „Ich bin ein Wendekind“

Sängerin Annett Louisan steht zu ihren ostdeutschen Wurzeln. Und sie bezeichnet sich selbst als "Wendekind".

Die 1977 in der DDR geborene Sängerin Annett Louisan fühlt die ostdeutschen Wurzeln noch immer in sich. „Ich bin ein ostdeutsches Kind, ich bin ein Wendekind“, sagte Louisan („Das Spiel“) der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des 30. Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung.

Für sie sei der Osten noch immer keine Himmelsrichtung – auch, wenn sie sich das wünschen würde. Sie sei sehr froh über die Wiedervereinigung, „dass sich Menschen getraut haben“. Das habe ihr ganzes Leben ausgemacht: „Ich bin darüber sehr glücklich.“

Aktuelles Album „Kitsch“

Annetts aktuelles Album „Kitsch“ wurde kürzlich veröffentlicht. „Das Album ist für mich eine zärtliche Verneigung vor Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Generationen und vor deren Songs, denen allen die Gemeinsamkeit innewohnt, uns zu berühren, und zwar in unterschiedlichen Gefühlslagen“, sagt sie dazu. „Ich habe mit meinen Versionen die in den Titeln verborgenen Botschaften versucht zu erfühlen, und die Songs auf meine Art und Weise mit aller Wertschätzung interpretiert und mir emotional zu eigen gemacht.“

Louisan wurde 1977 in Havelberg in Sachsen-Anhalt geboren, inzwischen lebt die Sängerin in Hamburg.

