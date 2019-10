Annina Ucatis: Ärger bei der New Yorker Polizei

Als heiße Frau genießt man so einige Vorteile. Dessen war sich wohl auch der ehemalige Erotik-Star Annina Ucatis (40) bewusst. Aus diesem Grund ließ sich die Porno-Darstellerin nun eine Tour durch das Hauptquartier der New Yorker Polizei „NYPD“ organisieren. Doch der Sightseeing-Trip der etwas anderen Art hat ein Nachspiel.

Offensichtlich interessiert sich das deutsche Porno-Sternchen Annina Ucatis für Krimis und Verbrechen. Zumindest kam die 40-Jährige mit Körbchengröße 75G zuletzt in den Genuss, persönlich durch die Zentrale der New Yorker-Polizeibehörde geführt zu werden. Ein ausführliches Video des Ausflugs postete sie auf ihrem Instagram-Kanal. Organisiert wurde das Ganze von einem hochrangigen Mitarbeiter der „NYPD„, der Abteilung, die bei Demonstrationen und Terrorangriffen aufräumt und zugleich auch ein guter Bekannter von Annina sein soll. Schließlich kommen nur die wenigsten zu dem Privileg den strengen Ordnungshütern im Big Apple bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Üble Konsequenz

Die Boulevardzeitung „New York Post“ berichtete nun, dass die Aktion für den Mitarbeiter wohl ein böses Nachspiel habe. Als Konsequenz soll sich der nämlich angeblich einem Disziplinarverfahren unterziehen müssen. Dabei bezieht sich die Zeitung auf Insider-Informationen. Offiziell bestätigt wurde die Strafe also noch nicht. Allerdings wurde die Tour ohne Absprache mit dem Polizeichef James O’Neill (61) organisiert. Anders gesagt: Der wusste von nichts…

Sehenswert ist der Instagram-Beitrag der 40-Jährigen dennoch. Das Quartier der Cops sieht in etwa so aus wie man es aus Action-Filmen kennt. Neben zahlreichen Monitoren hängen überdimensionale Bildschirme an den Wänden, auf denen unter anderem die Aufnahmen von Überwachungskameras und Karten der USA abgebildet werden.