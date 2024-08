Der Ball rollt wieder Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison! Alle Spiele live im TV und Stream

Wer in der Bundesliga-Saison 2024/25 alle Spiele live sehen möchte, muss zwei Pay-TV-Angebote in Anspruch nehmen. (elm/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 15:16 Uhr

Leverkusen wurde letzte Saison überraschend vor den Bayern Meister. Wer Spieltag für Spieltag in der neuen Saison dabei sein will, kann auf diesen Sendern alle Spiele live sehen.

Nachdem Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison den FC Bayern entthront und sich zum Meister gekrönt hat, verspricht die Bundesliga-Saison 2024/25 bereits vom ersten Spieltag an volle Spannung. So sehen Fans alle Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live im TV und Stream.

Fußball-Bundesliga live am Freitag

Die Freitagabend-Spiele um 20:30 Uhr werden weiterhin exklusiv von DAZN im Pay-TV übertragen. Sat.1 übernimmt im Free-TV das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Freitagabend ab 20:30 Uhr. Auf "ran.de" bietet der Sender jeweils einen Livestream der Begegnung an. Zusätzlich zeigt der Sender zwei Bundesliga-Partien am 16. und 17. Spieltag sowie die Relegationsspiele.

Fußball-Bundesliga live am Samstag

Am Samstag dominiert Sky das Geschehen im Pay-TV. Alle Spiele um 15:30 Uhr werden einzeln und in der Konferenz gezeigt. Das Topspiel um 18:30 Uhr ist ebenfalls fest in der Hand von Sky. Im Free-TV bleibt die ARD die erste Anlaufstelle für Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Spiele, die ab 18:30 Uhr in der "Sportschau" ausgestrahlt werden. Das ZDF zeigt ab 23:00 Uhr ebenfalls Zusammenfassungen der Samstagsspiele in "das aktuelle sportstudio".

Fußball-Bundesliga live am Sonntag

DAZN hat sich erneut die Übertragungsrechte für die Sonntagsspiele um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie für zehn Partien, die um 19:30 Uhr stattfinden, gesichert. Im Free-TV hat die ARD die Höhepunkte des Sonntags im Programm, Sport1 zeigt weiterhin Zusammenfassungen der Spiele vom Freitag und Samstag.

Exklusive Highlight-Clips der Fußball-Bundesliga

Axel Springer bietet kostenpflichtig alle Highlights der Bundesliga unmittelbar nach Spielende auf Abruf an. Ab Montag stehen die digitalen Clips aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga auch kostenlos bei ARD, ZDF und Sport1 zur Verfügung.

Bleiben die sogenannten "Englischen Wochen", also wenn die Spiele dienstags und mittwochs stattfinden: In diesem Fall überträgt Sky exklusiv sämtliche Partien. Wer also sowohl ein Sky- als auch ein DAZN-Abo hat, muss die gesamte Saison 2024/25 keine einzige Bundesliga-Minute verpassen.