Ansel Elgort bestreitet die sexuelle Belästigung einer Minderjährigen

Hollywoodstar Ansel Elgort wehrt sich gegen die Vorwürfe, nach denen er im Jahr 2014 eine 17-jährige sexuelle missbraucht haben soll.

Bisher hatte der junge Schauspieler Ansel Elgort (26) ein lupenreines Image. Am Wochenende meldet sich allerdings eine Frau namens Gabby via Twitter zu Wort. Sie beschuldigt den „Baby Driver“-Star, sie 2014 sexuell missbraucht zu haben. Damals war sie mit 17 Jahren noch minderjährig.

Auf Twitter schrieb sie einen langen Text über ihr Erlebnis mit dem Hollywood-Star. Gabby hatte Ansel Elgort nach einem kurzen Chat via Snapchat getroffen. Die beiden starten in ihrer Darstellung einvernehmlich miteinander Sex zu haben. Es soll allerdings das erste Mal für die Teenagerin gewesen sein. Obwohl sie beschreibt, dass sie vor Schmerzen geweint habe, soll der Schauspieler nicht gestoppt haben. Nach ihrer Aussage sagte er lediglich zu ihr: „Wir müssen dich aufbrechen.“

Zudem soll der damals 20-Jährige nach einem Dreier mit Gabbys zu diesem Zeitpunkt ebenfalls minderjährigen Freundin gebeten haben.

Here is why Ansel Elgort is trending. The memes on the top page aren’t even good, so save yourself that trauma. Actual tweet in thread #AnselElgort #AnselElgortIsOverParty pic.twitter.com/ncLWpj0Gaf

— Will Tai (@willtai3) June 19, 2020