Fußball Anstoß der Champions League 2024/25: Neues Format mit 36 Teams

Mit diesem Ball wird in der kommenden Champions-League-Saison gekickt. (elm/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 12:45 Uhr

Die Königsklasse des europäischen Fußballs startet in die Saison. Für zusätzliche Spannung sorgt diese Spielzeit ein völlig neues Format. Wo alle Spiele live laufen.

Am 17. September beginnt die Champions-League-Saison 2024/25, erstmals im neuen Ligaformat. 36 Mannschaften sind am Start, jede Mannschaft spielt gegen acht verschiedene Gegner. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Plätze 9 bis 24 ziehen in die Zwischenrunde ein. Zwölf Mannschaften scheiden nach der Ligaphase aus. Neu ist auch, dass ab der kommenden Saison nicht mehr dienstags und mittwochs, sondern zusätzlich donnerstags gespielt wird.

In dieser Saison sind fünf deutsche Vereine dabei: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der FC Bayern trifft unter anderem auf Paris Saint-Germain und den FC Barcelona. Borussia Dortmund spielt gegen Real Madrid und den FC Barcelona und RB Leipzig trifft auf den FC Liverpool und Juventus Turin. Bayer Leverkusen bekommt es unter anderem mit Inter Mailand und Atlético Madrid zu tun und für den VfB Stuttgart heißen die Highlights Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Übertragung: DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die Spiele

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Champions League 2024/25 liegen in Deutschland bei DAZN und Amazon Prime Video. Am ersten Spieltag überträgt DAZN 17 der 18 Partien, darunter das Spiel des FC Bayern gegen Dinamo Zagreb. Die Begegnung zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Diese Aufteilung bleibt bis zum siebten Spieltag bestehen. Am letzten Spieltag werden alle Spiele auf DAZN übertragen.

Die Ligaphase der Champions League dauert bis zum 29. Januar 2025, danach werden ab Februar K.O.-Playoffs ausgespielt. Das Achtelfinale beginnt im März, gefolgt vom Viertel- und Halbfinale. Das Finale der Champions-League-Saison 2024/25 findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt. Dort fand bereits 2012 das Endspiel statt, das der FC Bayern gegen den FC Chelsea verlor.