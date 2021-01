Anthony Hopkins sieht bei Pandemie Licht am Ende des Tunnels

29.01.2021 21:36 Uhr

Sir Anthony Hopkins ist guter Dinge: Der Schauspieler hat die erste Impfdosis gegen das tückische Coronavirus erhalten und das scheint dem 83-Jährigen Hoffnung zu geben.

Seit über einem Jahr hält uns die Coronapandemie auf Trab. Nun gibt es einen Impfstoff und der ist ein echter Hoffnungsschimmer am Horizont. Auch für Schauspieler Sir Anthony Hopkins. Auf Twitter verrät der 83-Jährige, was er über die aktuelle Situation denkt.

Der „Schweigen der Lämmer“-Star hat die erste Dosis des Impfstoffs in Hollywood, Los Angeles erhalten und zugegeben, dass es nach einem ganzen Jahr selbstauferlegter Quarantäne eine riesige Erleichterung für ihn gewesen sei.

Wie dankbar der Schauspieler ist, lässt sein neuster Beitrag auf Twitter vermuten. Dort teilte er seine Aufregung mit den Fans: „DANKE … CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, und meine liebe Freundin, Dr. Maria Teresa Ochoa … Licht am Ende des Tunnels, nach einem Jahr selbst auferlegter Quarantäne.“

THANK YOU??https://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 28, 2021