Kein Fan von Aufmerksamkeit Anthony Mackie über Dating: „Wie kann man jemandem trauen?“

Für Anthony Mackie, hier in Rom, ist Dating "wirklich hart". (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 17:30 Uhr

Die Berühmtheit hat sicherlich ihre Vorteile, für Marvel-Star Antony Mackie bringt sie aber auch Erschwernisse mit sich. Etwa Dating ist für den Schauspieler keine einfache Angelegenheit.

Marvel-Star Anthony Mackie (46) ist in den vergangenen Jahren unter anderem in mehreren "Avengers"-Filmen aufgetreten. Ab Mitte Februar ist er jetzt als Superheld Captain America in dem neuen Blockbuster "Captain America: Brave New World" zu sehen. Doch der Ruhm, den solch prestigeträchtige Rollen mit sich bringen, hat nicht nur Vorteile. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" deutet Mackie an, dass etwa sein Liebesleben darunter leidet.

Dating sei für ihn "wirklich hart" und geradezu "obsolet", erzählt Mackie. Seine Berühmtheit führt anscheinend zu vielen Zweifeln: "Wie kann man jemandem trauen? Wie versetzt man sich in die Lage, verletzlich zu sein? Woher weiß man, was jemand wirklich von einem will, wenn man einfach nur geliebt und geschätzt werden möchte?"

Keine Dating-Apps für Anthony Mackie

Der Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Sheletta Chapital vier Kinder hat, nutze keine Dating-Apps wie Tinder oder die unter Promis beliebte Plattform Raya. "Ich bin älter und benutze keine Apps", erklärt Mackie. Einen Großteil seiner Zeit verbringe er in seiner Heimat New Orleans, wo er noch heute in alte Lokale gehe, die er einst schon mit seinen mittlerweile verstorbenen Eltern in seiner Kindheit und Jugend besucht hat.

Meist habe Mackie seine Ruhe, er werde aber auch von Fans erkannt, was für ihn überwältigend sein könne. Er sei kein Mensch, der viel Aufmerksamkeit möge. "Ich weiß die Unterstützung zu schätzen. Ich schätze den Gedanken, dass die Leute mich für meine Arbeit anerkennen", erklärt er. Der Star leide aber unter Sozialer Phobie: "Und deshalb laufe ich weg und verstecke mich. Ich gehe an Orte, an denen ich Leute kenne und die sich um mich kümmern. Und dann setze ich mich einfach in die Ecke und ziehe mir einen Schirm über den Kopf."