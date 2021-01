05.01.2021 17:45 Uhr

Antje Mönning ist zurück: Die Nackt-Nonne versucht sich als Rapperin

Knapp zwei Jahren ist es her, dass Antje Mönning nackt auf einem Parkplatz getanzt hat und sich damit jede Menge Ärger einhandelte. Jetzt will sich die Schauspielerin ein zweites Standbein aufbauen – und das, wie sollte es anders sein, natürlich am liebsten nackt!

Schauspielerin Antje Mönning ist zurück auf der Bildfläche. Achtung Überraschung: Dabei ist sie selbstverständlich nackt! 2018 sorgte ein öffentlicher Striptease der ehemaligen „Um Himmels Willen“-Darstellerin, die in der Serie eine züchtige Schwester spielte, für jede Menge Schlagzeilen. Dann wurde es still um die selbsternannte Exhibitionistin. Bis jetzt!

Nackt-Musik

Mit dem Song „Freiheit ist ein kleines Boot“ meldet sich Antje Mönning nun zurück. In welches Genre sich das Lied einordnen lässt? Schwer zu sagen. Knapp dreieinhalb Minuten dauert der monotone Sprechgesang der Neu-Musikerin. Im Video sind ein pinkes Papierschiffchen zu sehen, alte Schlagzeilen und TV-Beiträge und Antje selbst. Nackt natürlich. Was genau sie uns damit sagen will? Irgendwie unklar. Die 42-Jährige kann jedoch Aufschluss geben.

Das steckt hinter dem Nackt-Rap

In einem Interview mit „Bild“ erklärt die 42-Jährige ihre Beweggründe: „Das Video dazu entstand, weil ich mir nach meinem Fall noch lange Gedanken darüber gemacht habe, wo meine Freiheit eigentlich an die Freiheit anderer Menschen grenzt. Ich bin gerne nackt, und ich zeige mich gerne nackt. Ich möchte mich nicht verleugnen müssen. Ich bin aber bereit, mich anzuziehen, wenn es andere stört. Und das ist, was ICH und übrigens sehr viele Polizisten aus ganz Deutschland bis heute nicht verstehen: Warum haben die Verkehrspolizisten nichts gesagt, sondern mich gleich angezeigt?“

Antjes folgenschwerer Parkplatz-Striptease

Was genau damals passiert ist? Antje Mönning landete vor Gericht, weil sie Ende 2018 auf einem bayrischen Parkplatz einen Striptease hinlegte. Das Ganze blieb nicht unentdeckt. Denn: Unter den Zuschauern befinden sich zufällig zwei Verkehrspolizisten in zivil. Die machen kurzen Prozess und zeigen die Schauspielerin wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses an. Ein Amtsgericht verurteilt sie daraufhin zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Das Erlebte verarbeitet Antje nun in und mit der Musik.

Stürmt die Nackt-Nonne die Charts?

Das Video zum Song hat inzwischen über 10.000 Aufrufe und ist sogar auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Ob Antje Mönning damit tatsächlich einen Chart-Erfolg landen wird, ist wohl eher fragwürdig. In der Video-Beschreibung auf YouTube gibt sie jedoch bereits grausige Aussichten: „Freiheit ist ein kleines Boot“ ist nur einer von drei Songs, den die Schauspielerin geschrieben hat. Wir dürfen uns also sicherlich bald auf Nachschub „freuen“. (AB)