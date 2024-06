Neue Hauptdarsteller Antonia Kolano und Riccardo Angelini neu bei „Alles was zählt“

Antonia Kolano und Riccardo Angelini sind aber 29. Juli bei "Alles was zählt" zu sehen. (sv/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 14:19 Uhr

Mit Antonia Kolano und Riccardo Angelini stoßen im Juli gleich zwei neue Hauptdarsteller zu "Alles was zählt". Sie verkörpern ein Vater-Tochter-Gespann, das ein wenig Dolce Vita nach Essen bringt.

Der Hauptcast von "Alles was zählt" bekommt Zuwachs: Mit Antonia Kolano (19) und Riccardo Angelini (43) sind ab dem 29. Juli gleich zwei neue Gesichter in der RTL-Daily zu sehen, wie der Sender am 20. Juni mitteilte.

"Ordentlich Zündstoff als italienisches Temperament"

Kolano und Angelini verkörpern das Vater-Tochter-Gespann Matteo und Valea Borazio. "Wir sind extra aus Mailand hier hergekommen nach Essen und bringen ein bisschen Dolce Vita, Pizza, Pasta, Amore und ordentlich Zündstoff als italienisches Temperament mit", verkündet Angelini in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Profil von "Alles was zählt". "Und mich könnt ihr vielleicht auch bald auf dem Eis sehen", fügt Kolano hinzu.

Valea wird laut Mitteilung zufällig von Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 60) entdeckt. So kommt Valea, die zum Großteil in Italien aufgewachsen ist, nach Essen. Denn ihr steht eine große Eislauf-Zukunft bevor. Ihr Vater Matteo begleitet sie. Der gelernte Koch hat seine Tochter bisher allein großgezogen.

Das sind die neuen Hauptdarsteller

Für Antonia Kolano ist es der erste Job vor der Kamera. Das Eislaufen ist ein großer Teil ihres Lebens. Sie habe "sogar aus Spaß mal zu meiner Mutter gesagt, dass ich irgendwann für den Steinkamp-Kader fahren werde", wird sie von RTL zitiert. Riccardo Angelini hatte in seinem Leben schon einige Jobs, unter anderem war er Maurer und Barkeeper. "Doch mein Herz schlägt für die Schauspielerei", so der 43-Jährige.

"Alles was zählt" läuft von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar.