19.12.2020 12:50 Uhr

Antonio Rüdiger spendet Pizzen für Intensivpersonal

Der Fußballstar Antonio Rüdiger hat 420 Mittagessen für Personal auf Intensivstationen spendiert. Für ihn seien die Klinikmitarbeiter "Ehrenfrauen und Ehrenmänner".

Der deutsche Fußballstar und DFB-Kicker Antonio Rüdiger (27) hat sich mit einer kleinen, aber feinen Aktion bei Pflegepersonal in Krankenhäusern bedankt. Wie unter anderem das Sportportal Spox meldet, ließ er Bedienstete von Covid-19-Intensivstationen in 13 Kliniken mit Pizzen beliefern. Unter anderem beschenkte er Krankenhäuser in Stuttgart und Berlin. Insgesamt freuten sich 420 Mitarbeiter über ein Mittagessen.

„Mit dieser Aktion möchte ich vor allem Danke sagen“, zitiert Spox und das Partnerportal Goal den aktuellen Profi des FC Chelsea. Es sei tragisch, wie sich die Situationen auf den Corona-Intensivstationen in den vergangenen Wochen wieder zugespitzt hätten. „Die Personen, die dort arbeiten, leisten eine unglaubliche Arbeit“, sagte Rüdiger. Für ihn seien das „alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner“.

(dr/spot)