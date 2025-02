Film Anya Taylor-Joy: Sie mag den Wechsel zwischen Blockbustern und Indie-Filmen

Anya Taylor-Joy - The Gorge - World Premiere - epk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 16:00 Uhr

Anya Taylor-Joy erzählte, dass sie ihre Rollen in Blockbustern und Indie-Filmen gerne abwechselt.

Die neueste Rolle der 28-jährigen Schauspielerin ist die an der Seite von Miles Teller im neuen romantischen Actionfilm ‚The Gorge‘ und die Darstellerin genießt es, ihre Filme mit großem Budget mit kleineren Projekten wie ‚The Menu‘ zu kombinieren.

Anya sagte jetzt in einem Interview mit der ‚Metro‘-Zeitung: „Ich habe mitten in ‚Furiosa‘ unterschrieben und fühlte mich körperlich echt gut vorbereitet, um in diesen Film eintauchen zu können.“ Die Darstellerin verriet, dass es ein „absolutes Vergnügen“ für sie gewesen sei, in einem Blockbuster mit großem Budget mitzuspielen, während es ihr aber auch bei der Arbeit an Indie-Filmen „wirklich Spaß macht, Dinge zu tun, die einen unabhängigeren Geist haben“. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte des kommenden Projekts dreht sich um die russische Scharfschützin Drasa (Taylor-Joy) und den amerikanischen Scharfschützen Levi (Teller), die auf beiden Seiten einer mysteriösen Schlucht stationiert sind. Taylor-Joy verriet, dass sie die Verbindung zwischen den beiden Charakteren sehr glaubwürdig gefunden habe. Der Film erscheint am Valentinstag (14. Februar) auf Apple TV+.