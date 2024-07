Rückschlag für den Schauspieler Anzeige in Zeitung: Brad Pitts Tochter legt öffentlich seinen Namen ab

Am 27. Mai wurde Shiloh Jolie 18 Jahre alt. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 12:08 Uhr

Shiloh Jolie-Pitt will den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt loswerden. Nun hat sie dafür den nächsten Schritt gemacht: Sie hat eine Anzeige in einer großen Zeitung veröffentlicht.

Shiloh (18), die Tochter von Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49), hält offenbar an ihrem Plan fest, Pitt aus ihrem Nachnamen zu streichen. Die 18-Jährige hat nun laut "TMZ" eine Anzeige in der "Los Angeles Times" veröffentlicht, um zu verkünden, dass sie in Zukunft nicht mehr "Pitt" heißen wolle.

Nach kalifornischem Recht ist US-Medienberichten zufolge eine Person verpflichtet, einen Antrag im Anzeigenteil einer allgemein verbreiteten Zeitung zu veröffentlichen. Dies sei ein Standardverfahren, bevor das Gericht grünes Licht für eine Namensänderung gebe, schreibt "TMZ". Der Promispross möchte den Namen von Shiloh Nouvel Jolie-Pitt in Shiloh Nouvel Jolie ändern lassen.

Verfahren läuft seit Wochen

Dass Shiloh den Nachnahmen ihres Vaters offiziell aus ihrem Namen tilgen will, wurde bereits im Mai bekannt. "TMZ" berichtete damals über einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung. Sie stellte diesen demnach an ihrem 18. Geburtstag. Auf ihrem privaten Instagram-Profil bezeichnete sie sich schon vorher als Shi Jolie. Die 18-Jährige ist als Tänzerin aktiv, will angeblich ohne Protektion ihrer berühmten Eltern kreativ sein. Dennoch tritt sie unter dem Namen ihrer Mutter auf.

Brad Pitt befindet sich angeblich bis heute im Scheidungskrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie. Ein Insider gab Anfang Juni dem "People"-Magazin zu verstehen, dass der Schauspieler über den offiziellen Antrag von Shiloh auf Namensänderung "informiert und verärgert" sei.

Pitt und Jolie haben insgesamt sechs gemeinsame Kinder: Maddox (22), Zahara (19) und Pax (20) wurden von den beiden adoptiert. Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne (16) sind leibliche Kinder. Jolie und Pitt lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2005 kennen und lieben. Nach der Verlobung im Jahr 2012 heiratete das Paar 2014 in Frankreich. Im September 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein. Bis heute gibt es Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel über ein ehemals gemeinsames Weingut im Süden Frankreichs.