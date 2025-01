Nachfolgerin von Cathy Hummels Arabella Kiesbauer wird neue „Kampf der Realitystars“-Moderatorin

Sie freut sich über ihren Einsatz am thailändischen Strand: Arabella Kiesbauer. (jom/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 08:37 Uhr

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel "Kampf der Realitystars" haben in Thailand begonnen. Jetzt steht auch fest, wer Cathy Hummels' Platz als Moderatorin einnehmen wird: Talkshow-Ikone Arabella Kiesbauer!

Die Reality-TV-Sendung "Kampf der Realitystars" hat eine besondere Neuerung zu bieten: Arabella Kiesbauer (55) wird die Nachfolge von Cathy Hummels (36) antreten und als Moderatorin durch die Show und die "Stunde der Wahrheit" führen. Die sechste Staffel soll im Frühjahr 2025 bei RTLzwei ausgestrahlt werden und wird derzeit in Thailand gedreht.

Es sei ein "großartiges Gefühl", wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein "so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren", erklärt Kiesbauer in einem RTLzwei-Statement. Deutschland sei für sie immer etwas Besonderes gewesen, "hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt – während meiner Talkshow 'Arabella' und zahlreichen anderen Projekten". Sie könne es kaum erwarten, die Kandidatinnen und Kandidaten am Starstrand von Thailand begrüßen zu dürfen.

In den 1990er Jahren war Arabella Kiesbauer kaum aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Sie moderierte von 1994 bis 2004 ihre Talkshow "Arabella" auf ProSieben. Ab 1996 bekam sie sogar eine Late-Night-Show, die "Arabella Night". Danach zog die Wienerin vor allem erfolgreiche Moderationsjobs in ihrer Heimat an Land. Seit 2014 moderiert sie die österreichische Version von "Bauer sucht Frau" und präsentierte die erste Staffel "The Masked Singer Austria". 2015 führte sie durch den "Eurovision Song Contest". Im September 2021 war Kiesbauer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen – mit gleich zwei Krimi-Sendungen beim Kabelsender TLC, "Arabellas Crime Time – Verbrechen im Visier" und "Arabellas Crime Time – Chaos vor Gericht".

Abschied von Cathy Hummels

RTLzwei und die bisherige Moderatorin Cathy Hummels hatten Anfang September 2024 bekanntgegeben, dass das Format ab der kommenden sechsten Staffel ohne die Influencerin stattfinden wird. "Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von 'Kampf der Realitystars'!", schrieb Hummels auf Instagram. Der Sender teilte zudem mit, dass man "eine inhaltliche Weiterentwicklung" des Erfolgsformats plane. Gleichzeitig wünsche sich Cathy Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben.

Seit der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars", die im Sommer 2020 ausgestrahlt wurde, führte Hummels durch das in Thailand aufgezeichnete Format, in dem die Promis in Spielen um den Titel "Realitystar des Jahres" kämpfen.

Als Grund für ihren Abschied nannte die 36-Jährige die Einschulung von Sohn Ludwig, den sie mit Fußballer und Ex-Mann Mats Hummels (36) teilt. Ihr Sohn sei "nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht – und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein."