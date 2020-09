Arbeit auf Eis gelegt: Schwangere Chrissy Teigen muss sich schonen

24.09.2020 23:46 Uhr

Chrissy Teigen erwartet ihr drittes Kind. Die zweifache Mutter muss sich derzeit besonders schonen - und hat nun zwei berufliche Projekte gecancelt.

Mitte August verkündete Chrissy Teigen (34) ihre erneute Schwangerschaft. Gemeinsam mit Ehemann John Legend (41) hat sie bereits Tochter Luna Simone (4) und Sohn Miles Theodore (2). In ihrer dritten Schwangerschaft muss Teigen das Bett hüten, da ihre Plazenta sehr schwach sei, wie sie vor kurzem berichtete. Um sich weiter schonen zu können, muss Teigen jetzt zwei ihrer beruflichen Herzensprojekte hinten anstellen, wie sie auf Twitter verkündet.

Zum einen müsse sie die Veröffentlichung ihres neuen Kochbuches auf unbestimmte Zeit verschieben. Zm anderen könne sie für ihre Serie „Chrissy’s Court“ derzeit nicht vor der Kamera stehen. „Das Baby lässt es nicht zu. Ich bin am Boden zerstört“, twitterte Teigen über die schwere Entscheidung.

Kürzlich verkündete sie auf Twitter, dass sie sich in den kommenden zwei Wochen schonen müsse und ihr Bett nicht verlassen dürfe. Später erklärte sie auch den Grund dafür: „Ich fühle mich sehr gut, aber meine Plazenta ist sehr schwach und führt dazu, dass ich viel blute“, so die 34-Jährige. „Wir müssen meine Plazenta also wieder gesund machen, was bedeutet, dass ich mich nicht bewegen darf.“ Teigen und Legend erwarten einen Sohn.

Today I had to postpone the cookbook indefinitely and send @AdeenaSussman alllll the way back to Tel Aviv ? and same with shutting down filming Chrissy’s Court. Baby cannot do it. I am devastated.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) September 24, 2020